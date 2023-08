Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 20 000 $ à la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli

QUÉBEC, le 17 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 20 000 $ à la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli, qui se déroule jusqu'au 20 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Chaque année, la Fête des chants de marins célèbre le Saint-Laurent, ses îles, ses marins de même que l'histoire et le patrimoine maritimes de la Côte-du-Sud à travers une programmation alliant spectacles, conférences, ateliers, activités nautiques, animation familiale, marché portuaire, prestations artistiques, repas festifs maritimes et bien d'autres.

Citations :

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Ils dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès de la Fête des chants de marins, qui célèbre chaque année la musique inspirée des mers d'ici et d'ailleurs. Félicitations aux promoteurs pour cette belle initiative qui permet à la jeune génération de faire des découvertes musicales historiques! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival des chants de marins met à l'honneur l'histoire et le patrimoine maritimes de la Côte-du-Sud et du Québec. Cet événement propose un programme qui mélange le charme de notre fleuve Saint-Laurent à la musique et à la danse. Les artistes talentueux qui s'y produiront promettent un festival unique et plein de surprises. Je me réjouis du soutien que le gouvernement apporte à cet événement, et j'espère que les visiteurs seront nombreux à Saint-Jean-Port-Joli pour célébrer notre histoire maritime et son influence sur notre culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La Fête des chants de marins accueille chaque année des centaines de festivaliers venus de partout au Québec. Ce rassemblement festif bonifie l'offre touristique de notre région et contribue à sa renommée à titre de destination de choix. J'invite le public à venir en grand nombre célébrer la musique maritime et profiter des activités proposées. Je souhaite que les festivaliers mettent à profit leur séjour dans la région pour apprécier ses paysages et ses attraits. Bonnes festivités! »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 15 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient le Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli grâce à une aide financière de 5 000 $ versée en vertu du programme Autres interventions particulières en culture et en communications.

