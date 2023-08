Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 16 000 $ à la Foire Bières, bouffe et culture de Princeville

QUÉBEC, le 8 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 16 000 $ à la Foire Bières, bouffe et culture de Princeville, qui a lieu jusqu'au 14 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 20 ans, la Foire Bières, bouffe et culture de Princeville contribue au dynamisme de la région du Centre-du-Québec. Avec son programme diversifié alliant spectacles de musique, exposition de voitures et dégustations de bières et de spiritueux, c'est une occasion unique pour passer de merveilleux moments.

Citations :

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Ils dynamisent notre industrie événementielle et génèrent des retombées touristiques et économiques pour nos régions. Je suis heureuse que notre gouvernement appuie ce rassemblement, qui permet à nos producteurs de mettre en lumière leur savoir-faire et de répondre aux préoccupations des consommateurs. Bravo à l'équipe organisatrice, qui a travaillé fort pour la réussite de cette édition. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Foire Bières, bouffe et culture de Princeville est un événement bien ancré au sein du territoire d'Arthabaska-L'Érable. Ces journées de festivités, qui font le bonheur des petits et des grands, permettent la découverte d'artisans et de producteurs locaux dans une ambiance festive avec une belle programmation musicale. J'invite les gens d'ici et d'ailleurs à converger vers le centre-ville de Princeville du 9 au 14 août 2023 alors que le tout est présenté gratuitement. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui collaborent au succès de cet événement, ainsi que les partenaires et les précieux bénévoles. Bonne foire! »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe :

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Gary Lawrence, Conseiller en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Courriel : [email protected]