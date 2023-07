Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 11 000 $ au Championnat national de motocross Deschambault

QUÉBEC, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 11 000 $ au Championnat national de motocross Deschambault, qui a lieu jusqu'au 30 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce championnat national est l'une des courses de motocross amateur les plus importantes de l'est du Canada. Chaque année, des centaines de coureurs d'ici et d'ailleurs y participent, au grand bonheur des amoureux de ce sport.

Citations :

« Les festivals et les événements accueillent chaque année des milliers de visiteurs venus de partout, générant ainsi des retombées économiques et touristiques considérables pour le Québec. Le Championnat national de motocross Deschambault permet à nos coureurs de mettre en lumière leur savoir-faire, mais aussi de se mesurer à leurs collègues. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a orchestré de main de maître ce rassemblement sportif! J'invite les amateurs de motocross à venir nombreux encourager les compétiteurs et à prolonger leur séjour dans la région pour découvrir ses multiples attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Ce championnat national attire chaque année de nombreux amateurs de motocross à Deschambault. Pour les amoureux de ce sport motorisé, c'est une occasion privilégiée de passer de bons moments en famille ou entre amis. Je suis heureux que notre gouvernement appuie cet événement, qui dynamise l'économie locale et met en valeur notre industrie touristique. J'invite la population de Portneuf à réserver un accueil chaleureux aux visiteurs. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme pour la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

