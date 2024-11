Festivals et événements de la saison automnale - Le gouvernement du Québec accorde 6 000 $ pour le First Nations Minor Broomball Festival

QUÉBEC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 6 000 $ pour le First Nations Minor Broomball Festival, qui a lieu à Val-d'Or jusqu'au 3 novembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le First Nations Minor Broomball Festival accueille des dizaines d'équipes de jeunes joueurs et joueuses de ballon-balai en provenance de différentes communautés des Premières Nations, faisant ainsi la promotion d'une vie saine et active.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation du First Nations Minor Broomball Festival, un événement sportif qui contribue à la renommée du Québec comme destination touristique par excellence! Ce tournoi participe également à la vitalité économique de l'Abitibi-Témiscamingue tout en faisant briller le talent de nos jeunes athlètes. J'invite chaleureusement les participantes et participants et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le First Nations Minor Broomball Festival accueille chaque année de nombreux participants et participantes et leurs proches, ce qui dynamise notre région et favorise son rayonnement. Ce rassemblement est devenu, au fil des ans, une tradition automnale très attendue des jeunes joueurs et joueuses de ballon-balai. Je souhaite qu'ils profitent de l'occasion pour créer des liens et partager leur amour du sport, et j'invite les proches qui viennent les applaudir à sillonner les routes de notre belle région et à encourager ses commerçants. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional)

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable.

