Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Près de 230 000 $ au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 229 000 $ au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue qui se déroule à Rouyn-Noranda jusqu'au 31 octobre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue est une véritable célébration de l'art cinématographique, rassemblant plus de 100 productions issues d'une trentaine de pays. Il propose également 2 volets spéciaux destinés aux tout-petits et aux personnes de l'âge d'or.

Citations

« Le Festival du cinéma international est un rendez-vous incontournable pour découvrir les trésors que nous offrent les artistes cinématographiques, tant d'ici que d'ailleurs. Il s'agit d'une vitrine exceptionnelle pour le rayonnement de la culture en région. Je suis fier que notre gouvernement participe à son succès. Je souhaite à tous et toutes un excellent festival! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Depuis les tout débuts de cet événement, la qualité de ses programmes variés attire non seulement les artisans de l'industrie du cinéma, mais également un public de cinéphiles passionnés. Le Festival stimule la vitalité et le dynamisme artistique de la région et il permet de la faire rayonner à travers tout le Québec et au-delà de nos frontières. Je suis fière que notre gouvernement lui accorde son soutien, et je suis convaincue que cette édition contribuera, une fois de plus, au développement culturel et touristique de l'Abitibi-Témiscamingue, tout en accueillant des visiteurs de tous horizons. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque année, le Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue nous surprend et nous enchante avec un programme à la fois varié et de qualité qui présente des films provenant de partout dans le monde. Je suis enchanté qu'un festival d'une telle envergure prenne place dans la belle ville de Rouyn-Noranda. Merci à toute l'équipe pour son travail exceptionnel! Je vous souhaite une belle 43e édition. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Nous sommes choyés d'avoir un festival d'envergure internationale en Abitibi-Témiscamingue. Au fil des dernières décennies, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue s'est fait une renommée qui dépasse largement les frontières de notre région et du Québec. Je suis fière de la contribution de notre gouvernement pour le rayonnement de cet évènement. Je vous souhaite un bon festival. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet solidarité sociale)

« Depuis 1982, le Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue est un incontournable pour le 7e art sur les scènes régionale, nationale et internationale. Plus important encore, c'est maintenant une tribune et un tremplin pour les cinéastes et artisans de notre propre région, et ce, pour le bonheur des cinéphiles et le développement de toute cette industrie. »

Daniel Bernard, député Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« C'est une fierté pour l'Abitibi-Témiscamingue de se prévaloir d'année en année d'un festival du cinéma international qui présente une programmation à très haut niveau. Je salue les équipes pour l'excellent travail qui fait rayonner notre région. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Développement économique régional)

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival 160 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme lui remet 69 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources: Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 64-5959, poste 73488, [email protected]