Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Près de 115 000 $ au Festival Bach Montréal

QUÉBEC, le 16 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 113 000 $ au Festival Bach Montréal, qui se déroule jusqu'au 8 décembre 2024. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 2005, cet événement unique réunit des solistes, des ensembles et des orchestres de renom autour des œuvres de ce grand compositeur. Le Festival présente un programme impressionnant proposant une nuit des chœurs ainsi qu'une douzaine de concerts, dont celui d'ouverture, sous la direction de Leonardo García Alarcón, qui met à l'honneur la Messe en si mineur, présenté au Palais Montcalm, à Québec, le 22 novembre et le lendemain à la Maison symphonique de Montréal.

L'Off-Bach offre une foule d'activités telles que des récitals, des mini-conférences, des performances impromptues et plus encore, afin de rendre plus accessible la musique classique et de créer des moments de partage uniques.

Citations

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec appuie le Festival Bach Montréal, qui offre aux musiciennes et musiciens classiques d'ici et d'ailleurs l'occasion de mettre en lumière leur talent et de faire connaître au grand public l'œuvre de Bach. Par l'excellence de son programme, cet événement contribue à l'attractivité touristique mondiale du Québec. Je félicite l'équipe organisatrice, qui a orchestré ce rassemblement avec brio et qui s'investit chaque année pour offrir une expérience mémorable aux festivalières et aux festivaliers. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Bach Montréal permet tant aux mélomanes qu'aux meilleurs interprètes de musique classique de se retrouver au fil des ans pour célébrer l'héritage de ce compositeur. Le Festival participe à la démocratisation de la culture, grâce à un programme riche et diversifié, qui se déploie dans des lieux magnifiques de la métropole et de Québec. Je remercie l'équipe organisatrice pour cet événement qui contribue à positionner le Québec parmi les scènes phares de la musique de concert. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]