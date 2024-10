Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie 215 000 $ au Concours international d'orgue du Canada

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 215 000 $ pour le Concours international d'orgue du Canada, qui se déroule à Montréal jusqu'au 27 octobre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Sur une base trisannuelle, le concours international d'orgues du Canada organise un grand concours en trois rondes où onze jeunes organistes provenant de tous les horizons sont invités à éblouir le public ainsi que le jury. En parallèle de cet événement, le Grand Festival d'orgue offre au grand public plus d'une douze d'activités pour tous les âges.

Citations

« Le concours international d'orgue accomplit un remarquable travail de démystification de la pratique de cet instrument en permettant à des organistes de partout au monde d'être révélés et de se perfectionner. Je souhaite la meilleure des chances à chaque candidate et candidat qui prendra part à ce prestigieux concours. J'invite tous les amateurs de musique du Québec à profiter de cet événement unique pour applaudir ces artistes talentueux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle belle occasion pour les organistes de rayonner par leur talent tout en permettant aux passionnés de musique d'orgue d'assister à de multiples représentations. Ces événements uniques attirent un public prêt à être conquis par les musiciens dans la métropole montréalaise. J'invite chaleureusement les participants, leur entourage ainsi que les spectateurs à profiter de leur séjour à Montréal pour découvrir ses multiples facettes qui en font sa richesse et son attractivité mondiale. Bon concours! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Concours international d'orgue du Canada un montant 168 000$ dans le cadre du programme de soutien à la programmation spécifique pour la période du 28 juillet 2022 au 31 décembre 2024.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Concours international d'orgue du un montant 168 000$ dans le cadre du programme de soutien à la programmation spécifique pour la période du 28 juillet 2022 au 31 décembre 2024. Le ministère du Tourisme accorde 47 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques pour le Concours international d'orgue du Canada et pour le Grand Festival d'orgue, qui a lieu jusqu'au 2 novembre.

