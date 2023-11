Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 300 000 $ à CINEMANIA

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 298 440 $ à CINEMANIA qui se déroule à Montréal jusqu'au 12 novembre prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce festival célèbre le cinéma francophone sous toutes ses formes. Comme lors de chaque édition, plus d'une centaine de films, des expositions et un ciné-concert sont proposés aux visiteuses et visiteurs. Cette année, l'événement met à l'honneur la Suisse, grâce à une sélection de 15 films et une foule d'activités plaçant ce pays et son cinéma à l'avant-scène. De plus, à la suite du succès de l'an dernier, le volet CINEMANIA Pro, s'adressant aux professionnelles et professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de langue française, est de retour pour renforcer les relations internationales unissant les pays de la francophonie.

« Le Festival de films CINEMANIA est un rendez-vous incontournable pour les amatrices et amateurs de cinéma francophone ainsi que ses artisanes et artisans. Il contribue, une fois de plus, à faire rayonner le Québec et la langue française. L'événement permet aux professionnelles et professionnels de faire des rencontres mémorables et de briller parmi les grands noms du septième art. Je tiens à remercier l'équipe organisatrice qui travaille d'arrache-pied chaque année pour que les Québécoises et Québécois profitent d'un programme d'exception. J'invite les cinéphiles à participer à CINEMANIA et à se réunir pour célébrer le cinéma francophone. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès du Festival CINEMANIA qui ravit chaque année des milliers de festivaliers et qui fait de notre destination une destination de choix. Cet événement unique bonifie l'offre événementielle de la métropole tout en générant des retombées économiques importantes. Il met en valeur l'expertise de nos artisans de l'industrie cinématographique et leur permet de se faire connaître dans toute la francophonie. Je souhaite que les visiteurs soient nombreux à y assister et je les invite à profiter de leur passage à Montréal pour découvrir, ou redécouvrir, sa gastronomie, sa culture et ses attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à CINEMANIA une aide de 140 440 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels. De cette somme, 18 440 $ sont réservés au volet professionnel de l'événement.

Le ministère de la Culture et des Communications finance le volet CINEMANIA Pro avec une aide de 50 000 $ découlant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

Le ministère du Tourisme verse 108 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

