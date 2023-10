Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 41 000 $ au Marathon P'tit Train du Nord

QUÉBEC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 41 000 $ au Marathon P'tit Train du Nord , dont le départ a lieu à Val-David et dont l'arrivée se fait à Saint-Jérôme, et qui se déroule jusqu'au 1er octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

C'est dans le magnifique décor des Laurentides que les marathoniens et les coureurs amateurs pourront prendre part au Marathon P'tit Train du Nord. Le parcours tout en descente de cette épreuve sportive permet aux athlètes de se qualifier pour le Marathon de Boston.

Citations :

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique de qualité. Le Marathon P'tit Train du Nord permet aux participants de vivre leur passion tout en découvrant les grands espaces des Laurentides. Les événements de ce type dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. J'invite le public à venir en grand nombre encourager les athlètes et découvrir les nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je salue la contribution du gouvernement du Québec au succès du Marathon P'tit Train du Nord, qui met en valeur les Laurentides, sa nature, ses villages et ses gens. Les participants profiteront de notre piste cyclable mondialement réputée, une infrastructure de loisirs qui représente aussi une trace de notre histoire. J'encourage les visiteurs à profiter de leur présence ici pour se plonger dans notre gastronomie, nos boutiques ou nos sites culturels, qui leur plairont, j'en suis persuadé. »

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

