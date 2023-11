Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 375 000 $ aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 375 000 $ aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) qui se déroulent à Montréal, jusqu'au 26 novembre prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Lieu d'échanges entre les créatrices, les créateurs et le public, les RIDM présentent les meilleures œuvres de l'année. Ce rendez-vous assure la diffusion et le rayonnement de nombreuses productions, tout en les rendant accessibles à toutes et à tous. Le programme proposé est impressionnant, composé entre autres d'une sélection internationale de plus d'une centaine de films, dont le court métrage D'ici, d'ailleurs, de Chadi Bennani, qui sera projeté en première mondiale lors de la soirée d'ouverture. Plusieurs autres activités sont également organisées, notamment dans le cadre du Forum RIDM, qui s'adresse aux professionnelles et professionnels de l'industrie.

« Je me réjouis du soutien apporté aux RIDM qui valorisent la création, l'originalité et le renouvellement constant des modes d'expression, tout en offrant une place privilégiée à la relève. Grâce aux RIDM, le public peut chaque année découvrir des films qui contribuent à la transmission de la culture et du savoir. Il s'agit d'une occasion unique de faire briller le Québec et de permettre à nos documentaristes d'accroître la diffusion de leurs œuvres et de percer sur la scène internationale. J'invite toute la population à participer au festival et je lui souhaite de belles rencontres. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis heureuse que notre gouvernement participe au succès des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Fort de la présence d'artisans venant d'ici et de l'étranger, cet événement saura ravir à nouveau les participants venus faire part de leurs réflexions sur le monde. Les festivités de ce genre contribuent au dynamisme culturel et économique de la métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde aux RIDM une aide de 250 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications finance le Face-à-face, dans le cadre du Forum RIDM, avec une aide de 50 000 $ découlant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

Le ministère du Tourisme verse 75 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

