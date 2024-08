Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 130 000 $ à ItalfestMTL

MONTRÉAL, le 2 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 133 000 $ à ItalfestMTL, qui se déroule jusqu'au 11 août prochain.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Organisé par le Congrès national des Italo-Canadiens, ce festival, qui se déploie dans plusieurs lieux de la métropole, célèbre la culture italienne. Sa programmation comprend une variété de spectacles et d'activités mettant de l'avant le talent de plusieurs artistes, notamment dans les domaines de la musique, de la gastronomie et de la mode.

Citations :

« La communauté italienne a grandement contribué à façonner Montréal et le Québec. De la Petite-Italie jusqu'au Quartier des spectacles, ItalfestMTL réunit chaque année des milliers de personnes de toutes origines venant célébrer et découvrir cette culture. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La saison estivale est le moment par excellence pour profiter des divertissements, dont l'expérience unique proposée par ItalfestMTL. Avec sa programmation dynamique, l'événement réunit chaque année des milliers de personnes qui désirent faire la fête. Félicitations aux promoteurs, qui travaillent très fort pour offrir aux festivalières et festivaliers un événement de qualité leur permettant de découvrir la culture italienne. Voilà une très belle façon de vivre l'été autrement! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 80 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde à l'événement une somme de 53 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

