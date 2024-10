Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 300 000 $ à HUB Montréal

MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 300 000 $ à Antenne Créative pour l'organisation de HUB Montréal, qui se déroule du 21 au 23 octobre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

HUB Montréal est un événement de marché qui se consacre au développement d'affaires des entreprises de créativité numérique. De retour pour une 8e édition, il accueille dans la métropole des professionnelles et professionnels du domaine, des talents émergents ainsi que des déléguées et délégués internationaux. La programmation vise à faire découvrir les réalisations des acteurs du milieu et à favoriser les échanges en vue de créer des liens d'affaires durables.

Citations :

« En matière de créativité numérique, le Québec se distingue à l'échelle mondiale. HUB Montréal a pour mission de faire rayonner le potentiel créatif et le savoir-faire des entreprises culturelles québécoises, tout en favorisant les collaborations et les liens d'affaires. Je suis fier de soutenir cet événement qui contribue à propulser les industries créatives sur les marchés internationaux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« HUB Montréal est l'un des événements phares qui positionnent notre métropole comme pôle international en matière de créativité numérique. Il s'agit d'un tremplin pour les entreprises d'ici qui souhaitent repousser les limites d'un domaine en constante évolution. C'est une fierté que Montréal soit l'hôte d'un tel événement, qui attire des gens de partout, contribuant ainsi à son rayonnement international. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère de la Culture et des Communications accorde 100 000 $ à Antenne Créative pour l'organisation de la vitrine internationale, ainsi que 50 000 $ provenant du programme Aide aux projets - Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie appuie l'événement avec une somme de 100 000 $ provenant du volet Projets d'organismes pour la promotion du commerce extérieur ou la prospection des investissements étrangers du Programme d'appui aux projets de développement économique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de HUB Montréal en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Liens connexes :

Ministère de la Culture et des Communications :

facebook.com/mccquebec

x.com/MCCQuebec

linkedin.com/company/ministere-culture-communications-quebec

youtube.com/user/MCCQuebec

instagram.com/mccquebec/

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie :

facebook.com/EconomieQc

x.com/economie_quebec

linkedin.com/company/ministere-economie-et-innovation/

youtube.com/c/ÉconomieQuébec

instagram.com/economieqc

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746