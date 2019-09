Festivals et événements - Bilan de la saison été-automne 2019 - Le gouvernement du Québec a accordé plus de 300 000 $ à des festivals et événements se tenant dans le Centre-du-Québec cet été

QUÉBEC, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que la saison estivale tire à sa fin, c'est avec fierté que le gouvernement du Québec annonce avoir accordé son appui financier à onze festivals et événements venant bonifier l'offre touristique de la région du Centre-du-Québec.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a confirmé aujourd'hui, en compagnie du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, l'attribution, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, d'une contribution financière totalisant 303 000 $.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent d'importantes recettes économiques et touristiques dans toutes les régions du Québec.

Citations :

« Votre gouvernement est très fier d'avoir contribué au succès des festivals et événements se déroulant dans la région touristique du Centre-du-Québec cet été. Ces rendez-vous estivaux permettent au Québec de se démarquer et de rayonner sur les scènes nationale et internationale en tant que destination touristique incontournable, en faisant vivre aux gens des expériences uniques. En attirant de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs, ils contribuent à la diversification de notre offre touristique, en plus de générer d'importantes retombées économiques pour la région et le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je me réjouis de l'aide financière accordée par notre gouvernement à ces onze festivals et événements, qui constituent un apport économique essentiel pour le Centre-du-Québec. Je profite de cette occasion pour féliciter les promoteurs! Ceux-ci ne ménagent pas leurs efforts afin d'offrir aux visiteurs une variété d'événements de qualité, rendant ainsi la région vibrante et attrayante. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Voici la liste des festivals et événements concernés par l'annonce d'aujourd'hui et bénéficiant de l'aide financière du gouvernement :

Événement Aide financière Canneberge en fête 20 000 $ Challenge 255 50 000 $ Exposition agricole de Victoriaville 22 000 $ Festival de la poutine de Drummondville 48 000 $ Festival des 5 sens de la MRC de Bécancour 9 000 $ Festival des hommes forts de Warwick 21 000 $ Festival du bœuf d'Inverness 30 000 $ Festival du cheval de Princeville 15 000 $ Festival du cochon de Sainte-Perpétue 32 000 $ Festival international de musique actuelle de Victoriaville 40 000 $ Fromages, bouffe et traditions de Victoriaville 16 000 $

D'autres festivals et événements régionaux ont également reçu un soutien financier. Ceux-ci feront l'objet d'annonces ultérieures.

Les objectifs généraux du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques sont les suivants :

permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et événements touristiques;



stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

De plus, le programme contribue :

à soutenir de façon plus marquée la performance touristique et à encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;



à privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;



à appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique relatives aux festivals et événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu des frais associés à la réalisation de celles-ci.

