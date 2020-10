Festivals et événements 2020 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival du nouveau cinéma de Montréal

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival du nouveau cinéma, qui se déroule jusqu'au 31 octobre prochain.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de 610 000 $ pour soutenir le Festival dans l'organisation de son rendez-vous et l'appuyer dans sa mission de diffusion et de promotion cinématographiques.

Pour sa 49e édition, le Festival du nouveau cinéma présente en mode virtuel uniquement une imposante programmation de courts et de longs métrages. En raison de la pandémie, toutes les activités en personne ont dû être annulées.

Citations :

« Véritable tremplin pour nos créateurs, le Festival du nouveau cinéma de Montréal se renouvelle constamment, et il en fait encore la preuve cette année dans des circonstances hors du commun. Il offre à son large public des œuvres variées et ambitieuses qui témoignent de la richesse de la culture cinématographique mondiale. Le gouvernement du Québec est heureux de soutenir ce festival qui met notre cinéma et notre culture à l'honneur et qui célèbre le talent, la créativité et l'audace de cinéastes québécois dont nous sommes fiers. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Votre gouvernement soutient fièrement le Festival du nouveau cinéma de Montréal, un rendez-vous unique qui permet à ses visiteurs d'apprécier le talent d'artisans de chez nous tout en découvrant des œuvres provenant des quatre coins du globe. J'invite d'ailleurs les cinéphiles à se montrer curieux et à s'ouvrir aux œuvres qui seront présentées. Je désire également féliciter les promoteurs qui ont su s'adapter rapidement au contexte actuel afin d'offrir un festival de grande qualité accessible à tous. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le Festival du nouveau cinéma est un rendez-vous incontournable autant pour les cinéphiles que pour les professionnels de l'industrie. Je tiens d'ailleurs à souligner l'agilité des organisateurs qui ont su adapter leur formule pour que les festivalières et festivaliers puissent suivre la programmation dans le confort de leur foyer. Votre gouvernement est fier d'appuyer un festival qui met de l'avant le talent d'artistes et d'artisans d'ici et d'ailleurs, tout en faisant rayonner notre métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, attribue au Festival une somme de 305 000 $ dans le cadre de son programme Aide à la promotion et à la diffusion.

Le ministère du Tourisme accorde au Festival un montant de 185 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue au projet avec une somme de 120 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

