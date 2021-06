GATINEAU, QC, le 3 juin 2021 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les jeunes Canadiens - particulièrement ceux qui sont handicapés - sont parmi les plus touchés. Alors que nous célébrons la Semaine nationale de l'accessibilité, il importe de souligner les nombreuses contributions antérieures et actuelles des Canadiens handicapés dans nos collectivités, et nous devons nous assurer qu'ils disposent des outils dont ils ont besoin pour réussir aujourd'hui et à l'avenir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé l'octroi de 240 000 $ à l'Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (ANEHP) pour son programme d'accès virtuel pour tous.

Ce projet de deux ans aidera les étudiants handicapés à réussir leur transition vers les études postsecondaires. Grâce à ce financement, l'ANEHP offrira du mentorat virtuel et des webinaires sur divers sujets liés à l'accessibilité et élargira son programme national de bourses d'études à l'intention des étudiants handicapés de niveau postsecondaire.

Les étudiants handicapés font souvent face à des obstacles systémiques à l'égard de l'éducation, de sorte qu'il leur est plus difficile de terminer leurs études, ce qui peut les obliger à s'endetter davantage pour obtenir leur diplôme. Les projets comme celui-ci jouent un rôle important pour permettre aux étudiants handicapés de terminer leurs études avec succès et participer à une reprise économique inclusive.

Ce projet s'ajoute aux financements alloués dans le budget de 2021 pour soutenir les étudiants handicapés. Entre autres modifications : les mesures de soutien du Programme canadien de prêts aux étudiants seront offertes aux bénéficiaires dont l'invalidité est persistante ou prolongée, mais pas nécessairement permanente.

Ce changement profitera chaque année à environ 40 000 bénéficiaires ayant une invalidité non permanente grâce à des subventions pouvant atteindre 30 000 $, à des mesures de soutien en cours d'études comme des services et de l'équipement d'assistance et à une aide spécialisée au remboursement des prêts.

L'élimination des obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion donne aux Canadiens handicapés l'occasion de participer pleinement à la société, ce qui aide nos collectivités à prospérer et l'économie à croître, afin que tous les Canadiens en profitent.

« L'éducation postsecondaire est une occasion incroyable; tous les Canadiens méritent d'en profiter. C'est pourquoi il est si important que nous réduisions les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes Canadiens handicapés pendant cette transition. Le gouvernement est fier de s'associer à des organismes comme l'ANEHP, qui veillent à ce que les étudiants handicapés aient accès aux soutiens dont ils ont besoin pour terminer leurs études postsecondaires. Nous sommes tous des partenaires égaux dans la reprise économique du Canada et lorsque tous les Canadiens ont une chance équitable de réussir, nous en profitons tous. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Nous aimerions remercier la ministre Qualtrough et Emploi et Développement social Canada pour leur soutien dans cet important projet de deux ans. Le conseil et le personnel de l'Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire se réjouissent d'aider les étudiants handicapés à entamer des études collégiales et universitaires à cette étape cruciale de leur parcours éducatif. En doublant le montant des bourses d'études canadiennes pour les étudiants handicapés cette année et l'an dernier, et en augmentant de façon marquée le financement et la durée du programme Emplois d'été Canada, le gouvernement du Canada prouve son engagement à offrir aux étudiants et aux diplômés handicapés une éducation accessible et abordable et des expériences professionnelles pouvant mener à une carrière. »

- Margaret Lyons-MacFarlane, présidente et directrice au Nouveau-Brunswick, ANEHP

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada appuie les étudiants dans leur carrière universitaire grâce à une variété de mesures de soutien. Cela comprend le Programme canadien pour l'épargne-études, le Programme canadien de prêts aux étudiants et le Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants. De plus, le gouvernement met en place un certain nombre de programmes destinés aux personnes handicapées pour les aider à gérer le coût de leurs études postsecondaires.







Les étudiants qui ont une invalidité permanente et qui ont besoin de services ou d'équipement exceptionnels liés à l'éducation, comme des tuteurs, des preneurs de notes, des interprètes ou des aides techniques, pourraient recevoir jusqu'à 20 000 $ dans le cadre de la Bourse canadienne servant à l'achat d'équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité permanente.







Les étudiants ayant une invalidité permanente sont également exemptés de la contribution fixe de l'étudiant, qui exige jusqu'à 3 000 $ par année pour leurs études.







Les emprunteurs du Programme canadien de prêts aux étudiants qui ont une invalidité permanente peuvent se tourner vers le Programme d'aide au remboursement pour les emprunteurs ayant une invalidité permanente. Ce programme peut réduire ou remplacer le paiement mensuel du prêt d'études du bénéficiaire, selon sa situation financière, et assurer le remboursement intégral du prêt sur 10 ans.







Les étudiants qui ont une invalidité grave et permanente qui les empêche d'obtenir un emploi suffisamment rémunérateur peuvent être admissibles à l'exonération de leurs prêts d'études en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité grave et permanente.







Depuis le 1 er octobre 2020, les bénéficiaires de prêts d'études canadiens qui doivent suspendre temporairement leurs études pour des raisons médicales ou parentales, y compris pour des raisons de santé mentale, peuvent bénéficier d'un congé sans intérêt et sans paiement d'une durée maximale de 18 mois.





Chaque année, le Programme canadien de prêts aux étudiants appuie plus de 75 000 étudiants et emprunteurs ayant une invalidité permanente en bonifiant les subventions et l'aide au remboursement.

