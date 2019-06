Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce du lundi 3 juin 2019

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ -

Des collations santé à l'année !

L'accès à une alimentation saine et à des produits frais est un défi pour certains résidants de l'arrondissement, notamment chez les enfants. Bien que des programmes et des ressources existent et se déploient tout au long de l'année scolaire, celles-ci sont interrompues pendant les vacances estivales. On observe ainsi que de nombreux enfants fréquentant les camps de jour subventionnés par l'arrondissement ne disposent pas d'une collation saine et équilibrée.

En réponse aux recommandations de la Table ronde pour la réduction de la pauvreté CDN-NDG, à l'initiative du ministre de l'Église presbytérienne de Côte-des-Neiges et conséquemment à son adhésion à la Politique de l'Enfant Naître, grandir, s'épanouir à Montréal: de l'enfance à l'adolescence, l'arrondissement est fier d'accorder un montant de 14 500$ au Dépôt Centre communautaire d'alimentation pour la réalisation du projet de soutien en sécurité alimentaire Bonification et expansion du programme de collations santé pour les camps de jours subventionnés par l'arrondissement.

Le projet vise à étendre, en collaboration avec la Cafétéria communautaire Multicaf, le Programme de collation santé aux camps de jour des secteurs vulnérables du quartier Côte-des-Neiges ainsi qu'à trois camps de jour dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce qui ne bénéficient pas encore du programme.

Un nouveau mode de transport écologique en libre-service fait son entrée sur le territoire montréalais !

Les services de véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage (VNILSSA) se développent de plus en plus dans différentes villes à travers le monde. Ces services proposent d'utiliser un vélo ou une trottinette, avec ou sans assistance électrique, pour effectuer un trajet, généralement tarifé à la minute ou à la demi-heure, puis de le stationner sur le domaine public sans ancrage.

Plusieurs fournisseurs ayant signifié leur intention d'implanter un tel service à Montréal dès le printemps 2019, le ministre des Transports du Québec a confirmé son intention de permettre la tenue d'un projet-pilote autorisant leur circulation sur la voie publique.

En prévision de l'arrivée de ce nouveau service de transport et de l'annonce du projet-pilote, le conseil municipal a adopté, en avril 2019, un Règlement relatif aux services de véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage. Ce Règlement offre aux arrondissements la possibilité d'établir des sites d'immobilisation de ces véhicules sur leur territoire respectif. Afin d'assurer un encadrement de ces nouveaux moyens de transport, l'arrondissement propos d'identifier et d'encadrer les sites où il sera permis de déposer les VNILSSA.

En autorisant la création d'espaces spécifiques pour le stationnement des véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage, l'arrondissement assure un meilleur accès aux nouveaux modes de transport à faible empreinte de carbone et facilite leur déploiement sur le territoire.

Les espaces réservées, qui seront situés à des endroits spécifiques n'entravant pas la visibilité des autres utilisateurs de la route, limiteront les risques de dépôt chaotique et contribueront à un meilleur partage de l'espace public.

Création d'une réserve dédiée aux urgences climatiques et financement d'un plan quinquennal d'élagage

Des 4.2 M$ de surplus de gestion dégagés de l'exercice financier de 2018, 3.4 M$ seront affectés à la réalisation de divers projets. Parmi ces projets, on retrouve la mise en œuvre d'un plan quinquennal d'élagage des arbres du domaine public et la mise sur pied d'une réserve spéciale pour les urgences climatiques.

Compte tenu des besoins pressants en matière d'élagage sur le territoire, l'arrondissement a élaboré un plan d'intervention quinquennal dont le coût est estimé à 2 M$. Grâce à l'attribution, par le Conseil d'arrondissement, de 1.2M$ sur les 3.4M$ dégagés lors du dernier exercice financier, 60 % des fonds nécessaires à la réalisation du projet sont déjà sécurisés. Cette somme représente un investissement 400 000 $ par an et permet la mise en œuvre du plan pour les trois prochaines années.

Du côté des actions environnementales, c'est un total de 500 000 $ qui constituera la nouvelle réserve pour la résilience climatique. La mise en place de cette réserve dote l'arrondissement d'une capacité de réaction et d'intervention supplémentaire en cas de situations imprévues liées aux changements climatiques (vagues de chaleur, microrafales, etc.).

