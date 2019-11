Faites-vous plaisir maintenant avec les offres du Vendredi fou de VIA Rail!

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Qui a dit qu'il faut attendre les fêtes pour se gâter et planifier sa prochaine escapade de rêve? Grâce aux offres du Vendredi fou de VIA Rail Canada (VIA Rail), vous pourrez rayer un article (ou plus!) de votre liste de souhaits. De rabais fous sur le Canadien aux cartes Jeunes et aux routes aventures, nous avons tout ce dont vous avez toujours rêvé!

Les offres suivantes seront en vigueur du 28 novembre au 2 décembre 2019 :

Le Canadien

Jusqu'à 40 % de rabais en classe Voiture-lits Plus

25 % de rabais en classe Économie

L'Océan

30 % de rabais en classe Voiture-lits Plus

25 % de rabais en classe Économie

Routes aventures

40 % de rabais en classe Voiture-lits Plus sur la liaison Winnipeg - Churchill

- 25 % de rabais en classe Économie sur tous les trains régionaux

Corridor Québec - Windsor

10 % de rabais en classes Affaires et Économie

Cartes-voyages

40 % de rabais sur les cartes Multi (classe Économie)

40 % de rabais sur la carte Canada

8 crédits-voyages pour le prix de 6 à l'achat d'une carte Jeunes ou Loisirs

Quand voyager en profitant de ces offres?

Le Canadien : du 5 décembre 2019 au 14 avril 2020

: du 5 décembre 2019 au 14 avril 2020 L' Océan : du 6 janvier au 31 mai 2020

: du 6 janvier au 31 mai 2020 Routes aventures : du 5 décembre 2019 au 31 mai 2020

Corridor Québec - Windsor : du 5 décembre 2019 au 29 février 2020

: du 5 décembre 2019 au 29 février 2020 Cartes Jeunes, Loisirs, Multi (classe Économie) et Canada : du 28 novembre 2019 au 28 novembre 2020

En prévision des fêtes, choisissez une façon plus sensée de vous déplacer : la voie accessible, agréable et plus durable.

* Certaines conditions s'appliquent. Pour en savoir plus, visitez notre site Web.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et mène à bon port près de 4,8 millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse https://www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Karl-Philip Marchand Giguère, Relations médias, VIA Rail Canada, Facebook, 1 877 393-8787, medias@viarail.ca

