Faites votre déclaration de douane et d'immigration à l'avance et gagnez du temps à l'aéroport

L'option Déclaration de l'ASFC faite à l'avance maintenant disponible à l'aéroport international James-A. Richardson de Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 13 oct. 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) explore constamment des façons novatrices pour améliorer et accélérer les services offerts aux voyageurs sans compromettre la sécurité de la frontière canadienne.

L'ASFC offre maintenant la fonction facultative de Déclaration de l'ASFC faite à l'avance à tous les voyageurs qui arrivent à l'aéroport international James-A. Richardson de Winnipeg.

La Déclaration de l'ASFC faite à l'avance offre aux voyageurs la possibilité de soumettre leur déclaration de douane et d'immigration au moyen d'ArriveCAN jusqu'à 72 heures avant leur arrivée au Canada. La fonction est également actuellement offerte aux voyageurs internationaux qui arrivent aux aéroports internationaux de Toronto Pearson, de Montréal-Trudeau et de Vancouver. Dans les mois à venir, cette fonction sera offerte aux voyageurs arrivant aux aéroports internationaux suivants : Halifax, Calgary, Edmonton, Billy Bishop de Toronto, Ottawa et Québec.

En soumettant leurs informations de douane et d'immigration à l'avance, les voyageurs passent moins de temps aux bornes d'inspection primaire ou aux portes électroniques lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, ce qui permet de réduire les files d'attente dans les halls d'arrivée.

Les premières données d'utilisation montrent que l'utilisation de la Déclaration de l'ASFC faite à l'avance permet aux voyageurs de réduire le temps passé à la borne ou à la porte électronique d'environ un tiers. Compte tenu des milliers de voyageurs qui arrivent au Canada par avion et utilisent la Déclaration de l'ASFC faite à l'avance dans ArriveCAN, cela pourrait permettre de gagner des heures de traitement chaque jour.

La Déclaration de l'ASFC faite à l'avance fait partie de l'initiative de modernisation des programmes pour les voyageurs de l'Agence, qui se déroulera au cours des prochaines années. La modernisation de l'expérience de voyage comprend l'utilisation de technologies et d'outils numériques tant pour les voyageurs que pour les agents des services frontaliers. Ces outils favoriseront un traitement frontalier plus rapide et sans contact, réduiront les points de transmission possibles des maladies et contribueront à assurer la sécurité et l'intégrité à long terme de la frontière du Canada.

Faits en bref

Un voyageur peut soumettre une nouvelle déclaration à tout moment dans les 72 heures précédant son arrivée au Canada . Ils peuvent également modifier leur déclaration à la borne de l'aéroport à leur arrivée. La déclaration n'est pas finalisée tant qu'elle n'a pas été certifiée à la borner de l'aéroport.

. Ils peuvent également modifier leur déclaration à la borne de l'aéroport à leur arrivée. La déclaration n'est pas finalisée tant qu'elle n'a pas été certifiée à la borner de l'aéroport. Les renseignements personnels fournis dans ArriveCAN sont protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour en savoir plus, consultez l'Énoncé de confidentialité d'ArriveCAN. La Déclaration de l'ASFC faite à l'avance comporte un autre énoncé de confidentialité qui est présenté aux utilisateurs lorsqu'ils accèdent à la fonction. Elle offre un chiffrement de bout en bout des renseignements que le voyageur transmet à l'ASFC avant son arrivée au Canada .

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

