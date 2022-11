OTTAWA, ON, le 30 nov. 2022 /CNW/ - La relation du Canada avec la région indo-pacifique a été forgée sur plusieurs générations grâce à des liens interpersonnels profonds.

À titre de source majeure de nouveaux arrivants au Canada et de région économique dont la croissance est la plus rapide au monde, l'Indo-Pacifique continuera de jouer un rôle vital dans la stratégie d'immigration du Canada.

Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui comment les investissements dans notre système d'immigration allaient permettre au Canada de croître et de prospérer. Un investissement de 74,6 millions de dollars sur 5 ans et de 15,7 millions de dollars en fonds permanents augmentera notre capacité de traitement des demandes tant au pays que dans la région indo-pacifique, y compris à New Delhi, à Chandigarh, à Islamabad et à Manille. Ces nouvelles ressources soutiendront les efforts continus pour traiter le volume élevé de demandes de visa en provenance de l'Indo-Pacifique, contribueront à améliorer les délais de traitement et favoriseront l'établissement de liens interpersonnels, le tout dans le but d'amener plus de personnes plus rapidement au Canada, que ce soit pour visiter, étudier, travailler ou pour immigrer de façon permanente.

De plus, les étudiants étrangers apportent d'immenses contributions d'ordre économique et social au Canada. Ces dernières années, la région de l'Indo-Pacifique est la source de près des deux tiers des étudiants étrangers que le Canada accueille. Des milliers d'entre eux font la transition vers la résidence permanente au Canada chaque année, tandis que des milliers d'autres rentrent chez eux après avoir terminé leurs études, en gardant un lien personnel avec le Canada. Le financement reçu dans le cadre de la stratégie pour l'Indo-Pacifique viendra renforcer le Programme des étudiants étrangers du Canada et promouvoir une plus grande diversité dans la région parmi ceux qui souhaitent étudier ici. En leur donnant accès à la résidence permanente et à des possibilités d'emploi qui pourraient les inciter à demeurer au Canada, ces investissements attireront des étudiants qui deviennent souvent les travailleurs hautement qualifiés dont le Canada a besoin pour relever les défis de son économie d'aujourd'hui et de demain.

Le Canada reconnaît le rôle important et profond que la région indo-pacifique jouera dans notre avenir. En investissant dans notre système d'immigration et en établissant un solide partenariat avec l'Indo-Pacifique, nous démontrons l'engagement du Canada envers la prospérité à long terme des 2 régions.

« La région de l'Indo-Pacifique est essentielle pour l'immigration au Canada et continuera de l'être. L'annonce faite aujourd'hui apporte un financement important pour aider à renforcer la capacité de traitement des demandes de visa du Canada ici et à l'étranger. Alors que nous anticipons une augmentation record du nombre d'admissions dans les années à venir, ce financement contribuera à promouvoir une plus grande diversité parmi ceux qui souhaitent visiter le Canada, y étudier, y travailler ou y vivre. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'avenir de la région indo-pacifique est aussi le nôtre, et le Canada a un rôle à jouer pour le façonner. Nous investissons pour promouvoir la paix et la sécurité dans toute la région, créer des débouchés commerciaux, tisser des liens entre les personnes, renforcer l'aide internationale et protéger les droits de la personne en réponse à un appel pour un engagement élargi et approfondi dans cette région. Nous avons mis de l'avant une stratégie véritablement canadienne, une stratégie qui implique toutes les facettes de notre société et positionne le Canada comme un partenaire fiable maintenant et pour les générations à venir. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

Faits en bref

La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique est dirigée par Affaires mondiales Canada et un certain nombre d'autres ministères, y compris Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, y participeront dans le cadre de ses initiatives diverses.

La Stratégie comprend de nouvelles initiatives et des investissements de près de 2,3 milliards de dollars sur les 5 premières années.

En 2021, l'Inde, la Chine et les Philippines étaient les 3 principaux pays d'origine des résidents permanents au Canada, représentant ensemble 44 % des admissions.

étaient les 3 principaux pays d'origine des résidents permanents au Canada, représentant ensemble 44 % des admissions. Environ 65 % des étudiants étrangers au Canada viennent de la région indo-pacifique. Dans le cadre de la stratégie pour l'Indo-Pacifique, le programme Bourses et programmes d'échanges éducationnels pour le développement Canada-ANASE fournira 14,2 millions de dollars sur 5 ans pour encourager des échanges précieux ainsi que le partage d'expertise, et pour mettre en place plus d'éducation et de recherche dans des domaines d'intérêt partagés.

