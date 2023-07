Exploitation de la biomasse forestière - QUÉBEC INVESTIT PLUS DE 16 M$ DANS UNE USINE DE PRODUCTION DE BIOCHAR SUR LA CÔTE-NORD

PORT-CARTIER, QC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde 16,2 millions de dollars pour l'implantation, sur la Côte-Nord, de la première usine de production de biochar à l'échelle industrielle au Québec. Porté par Airex Énergie, Groupe Rémabec et Suez International SAS, à travers l'entreprise en démarrage Carbonité, ce projet de 46,5 millions de dollars créera 17 emplois dans la région.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La première phase du projet prévoit que cette nouvelle usine sera d'une capacité annuelle de 10 000 tonnes de biochar. Arbec Bois d'œuvre (Groupe Rémabec) fournira l'entièreté de la biomasse forestière nécessaire, alors qu'Airex Énergie y mettra à profit une technologie de transformation inspirée de celle qu'elle utilise à son usine de démonstration de Bécancour pour transformer la biomasse forestière résiduelle. Pour sa part, Suez International SAS assurera la commercialisation du biochar. Les marchés visés sont principalement ceux de l'agriculture et de la métallurgie. De plus, les activités de l'entreprise généreront des crédits carbone.

L'aide financière comprend une somme de 9,2 millions de dollars provenant du programme Technoclimat, administré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, un prêt de 4,5 millions de dollars issu du programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et une subvention de 2,5 millions de dollars accordée par l'entremise du Programme Innovation Bois, du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Citations :

« Avec ce projet, le Québec se dote d'outils supplémentaires pour favoriser la décarbonation de son économie. Cette nouvelle usine de biochar permettra de décarboner plus rapidement certains procédés métallurgiques et agricoles, tout en créant des retombées considérables ici, sur la Côte-Nord. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'implantation de cette usine sur la Côte-Nord viendra renforcer la filière forestière de la région, qui joue un rôle clé dans la vigueur de notre économie. Ce projet générera aussi des retombées financières et sociales importantes ici, dont la création d'emplois hautement spécialisés. Je me réjouis que notre gouvernement investisse plus de 16 millions de dollars dans cette initiative visionnaire! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« Notre gouvernement est fier de soutenir cette entreprise, qui, grâce à sa technologie innovante, sera en mesure de proposer un substitut propre et renouvelable aux combustibles fossiles utilisés dans l'industrie métallurgique. Ce projet cadre parfaitement avec la vision du Québec, soit miser sur l'innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'approvisionnement des installations à Port-Cartier permettra la valorisation de près de 30 000 tonnes métriques de produits conjoints du sciage, comme des copeaux et des écorces, par année. Je me réjouis de ce projet, qui met en lumière le rôle primordial de nos forêts dans la transition vers une économie plus verte et plus prospère. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Fondée en 2022, l'entreprise Carbonité, dont le siège social se trouve à Laval , se spécialise dans la production de biochar à partir de biomasse forestière. Elle est détenue en parts égales par Airex Énergie, Groupe Rémabec et Suez International SAS.

, se spécialise dans la production de biochar à partir de biomasse forestière. Elle est détenue en parts égales par Airex Énergie, Groupe Rémabec et Suez International SAS. Le programme Technoclimat vise à soutenir des projets de démonstration technologique au Québec en matière d'énergie et de réduction de gaz à effet de serre (GES), soit pour le développement d'une innovation précommerciale ou pour la mise à l'essai d'une technologie qui n'est pas encore offerte sur le marché québécois.

Ce programme s'inscrit dans la mesure 96 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec (mise à niveau 2026) et dans les mesures 2.1.1.7 et 2.3.1 du Plan pour une économie verte 2030. Leurs objectifs respectifs : poursuivre et adapter le soutien gouvernemental en fonction des besoins en innovation énergétique, encourager l'innovation dans le domaine des bioénergies et appuyer l'émergence de solutions de réduction des émissions de GES.

dans les mesures 2.1.1.7 et 2.3.1 du Plan pour une économie verte 2030. Leurs objectifs respectifs : poursuivre et adapter le soutien gouvernemental en fonction des besoins en innovation énergétique, encourager l'innovation dans le domaine des bioénergies et appuyer l'émergence de solutions de réduction des émissions de GES. Il est financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, par le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques et par la quote-part des distributeurs d'énergie.

Le volet 2 - Appui aux projets d'investissement favorisant la productivité et l'expansion des entreprises du programme ESSOR vise à accélérer la croissance de la productivité des entreprises du Québec par une transition technologique innovante ou par l'acquisition de nouvelles technologies.

Le Programme Innovation Bois permet de stimuler la réalisation de projets innovants issus de tous les domaines liés à l'industrie des produits forestiers, soit les pâtes, les papiers et les bioproduits, les panneaux, le sciage et la construction.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 514 264-1202; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]