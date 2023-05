VARENNES, QC, le 22 mai 2023 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO Inc. (EVLO), fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et filiale d'Hydro-Québec, est ravie de dévoiler sa solution de nouvelle génération - EVLOFLEX - pendant CLEANPOWER 2023, le principal événement du marché de l'énergie renouvelable réunissant des milliers d'experts et de décideurs de l'industrie. L'événement CLEANPOWER 2023 se déroule cette année à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane aux États-Unis.

EVLO dévoile son système de stockage d’énergie par batterie le plus puissant et le plus flexible - EVLOFLEX - à CLEANPOWER 2023 (Groupe CNW/EVLO)

L'EVLOFLEX a une densité de puissance configurable de 1,65 MWh, 2 MWh ou 2,5 MWh avec une taille réduite, ce qui permet aux services publics et aux développeurs d'intégrer efficacement et à moindre coût l'énergie renouvelable à grande échelle et d'assurer la résilience du réseau. En outre, l'EVLOFLEX prend en charge une gamme d'applications et d'outils divers grâce à notre plateforme EMS EVLOGIX.

« Nous avons conçu l'EVLOFLEX en considérant les commentaires de nos clients, qui sont des services publics et des développeurs ayant besoin de solutions de stockage d'énergie sûres, rentables et évolutives pour suivre le rythme de déploiement des énergies renouvelables et renforcer le réseau à chaque heure de la journée, a déclaré Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO. Nos équipes d'ingénieurs spécialisés s'assurent d'une intégration de haute qualité des principaux composants du système pour offrir une valeur maximale aux opérateurs de réseaux. L'EVLOFLEX est une solution de nouvelle génération en termes de densité et de sécurité. »

L'EVLOFLEX s'appuie sur les dispositifs de sécurité de pointe d'EVLO, en améliorant celle-ci à tous les niveaux, de la cellule au système complet. Les dispositifs de sécurité sont activés par convection naturelle et comprennent des mécanismes de sécurité intégrée qui permettent à l'EVLOFLEX d'éviter les emballements thermiques même en cas de perte d'alimentation auxiliaire. Toutes les unités EVLOFLEX comprennent ces améliorations, et EVLO propose des options de sécurité et de réduction du bruit supplémentaires pour répondre aux besoins de chaque client et de chaque projet.

La chimie de la batterie lithium-fer phosphate (LFP) d'EVLO est plus stable, et donc plus sûre, que celle d'autres batteries, et présente une décharge profonde de 100 % et une efficacité globale de près de 90 %. L'EVLOFLEX intègre également une architecture de contrôle et de communication de pointe, soutenue par le logiciel propriétaire EVLOGIX, offrant une fiabilité maximale du système, des performances et une sécurité énergétique durable, fonctionnant jusqu'à 7 300* cycles sur 20 ans sans nécessiter de remplacement de la batterie.

* En fonction de paramètres opérationnels recommandés

À propos de Stockage d'énergie EVLO Inc.

Stockage d'énergie EVLO Inc. (EVLO) est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Amérique du Nord. Les systèmes à grande échelle, le logiciel de contrôle et les services professionnels de mise en service, de surveillance et de gestion des systèmes d'EVLO offrent un rendement, une sécurité et une fiabilité supérieurs. Les solutions de calibre mondial d'EVLO s'appuient sur plusieurs décennies de recherche et développement, et ses services complets sont offerts par une équipe d'experts chevronnés de l'industrie, motivés par la collaboration avec leurs clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Pour en savoir plus : https://www.evloenergy.com/fr/

Francis Labbé, Porte-parole, Hydro-Québec, [email protected], 514 289-3423; Anne Vincent, Directrice marketing, EVLO, [email protected], 450 400-2415