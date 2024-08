Ce SSÉB de nouvelle génération offre une valeur exceptionnelle pour les projets à grande échelle.

MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - Stockage d'énergie EVLO Inc. (EVLO), fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSÉB) entièrement intégrés et filiale en propriété exclusive d'Hydro-Québec, annonce le lancement d'EVLO SYNERGY, un nouveau SSÉB de 5 mégawattheures (MWh) dans une enceinte de 20 pieds. EVLO SYNERGY représente le tout dernier ajout au portefeuille de produits d'EVLO dédiés à l'intégration des énergies renouvelables, à la participation aux services de puissance et à l'augmentation de la résilience des réseaux électriques.

Conçu pour répondre aux besoins évolutifs du marché, la haute densité énergétique d'EVLO SYNERGY permet un coût total de propriété extrêmement compétitif pour les projets à grande échelle, qui sont au cœur de l'infrastructure énergétique moderne. Son design efficace réduit l'espace requis sur site, les matériaux de construction et les risques de délai de projet, rendant la solution optimale pour les projets de grande envergure.

« Ce lancement représente un ajout significatif à notre portefeuille, soulignant notre engagement à proposer des solutions énergétiques avancées, sûres et rentables qui répondent aux besoins de nos clients en matière de projets d'énergie propre, » déclare Sonia St-Arnaud, présidente et directrice générale d'EVLO. « Comme pour toutes nos solutions, EVLO SYNERGY est livrée avec l'expérience client reconnue d'EVLO, basée sur un partenariat collaboratif tout au long du cycle de vie d'un projet. »

Spécifications du système :

Une capacité énergétique nominale de 5 MWh et une durée versatile de 2 à 4 heures.

Entièrement testé et intégré, minimisant les travaux sur site.

Sécurité incendie de bout en bout : conforme à la norme NFPA 69 et certifié UL 9540.

Fonctionnement jusqu'à 9 125 cycles sur 25 ans sans besoin de remplacement de batterie.

EVLO SYNERGY allie la dernière technologie lithium-fer-phosphate (LFP) à haute densité aux capacités d'intégration supérieures d'EVLO. Il est accompagné d'un service d'exploitation et de maintenance parmi les meilleurs de l'industrie pour garantir des performances systèmes optimales et maximiser le retour sur investissement tout au long du cycle de vie du projet.

EVLO SYNERGY est géré par le contrôleur de site et le gestionnaire d'actifs EVLOGIX, le système de gestion de l'énergie (EMS) d'EVLO, aligné à la norme NERC CIP. Le portefeuille d'EVLO inclut également EVLOFLEX, un SSÉB conçu pour les services publics d'électricité.

Le stockage de l'énergie fournit des services de régulation de la fréquence, de gestion des pointes de consommation, de puissance, d'intégration des énergies renouvelables et une série d'autres applications pour le renforcement du réseau. À l'échelle mondiale, la capacité de stockage de l'énergie devrait dépasser 1 térawattheure d'ici 2030. Cette croissance rapide, associée à l'augmentation de la taille des projets, nécessitera que l'adoption du stockage d'énergie soit aussi efficace et rentable que possible. Les solutions de nouvelle génération à haute densité comme EVLO SYNERGY sont essentielles et aident les services publics d'électricité à fournir une énergie fiable, abordable et durable tout en garantissant la sécurité et la résilience du réseau à long terme.

EVLO dévoilera EVLO SYNERGY lors de la conférence sur l'industrie des énergies renouvelables RE+ à Anaheim en Californie, en septembre. Rendez-vous au kiosque N89019 le 10 septembre à 16h pour une présentation exclusive.

À propos de Stockage d'énergie EVLO Inc.

Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est un fournisseur de solutions et de systèmes de stockage d'énergie par batterie entièrement intégrés et une filiale d'Hydro-Québec. Les systèmes de stockage d'énergie par batterie à grande échelle et les logiciels de commande d'EVLO offrent une sécurité et une fiabilité supérieures, qui s'appuient sur plusieurs décennies de recherche et développement. Ses services complets sont offerts par une équipe d'experts chevronnés, motivés par la collaboration avec les clients pour bâtir un avenir énergétique plus propre et plus résilient.

Pour en savoir plus : https://evloenergy.com/fr

SOURCE EVLO

Information: Gabrielle Leblanc, Relations médias, [email protected], 438 823-6685 ; Anne Vincent, Directrice marketing, EVLO, [email protected], 450 400-2415