NATUASHISH, NITASSINAN, T.-N.-L., le 20 juin 2025 /CNW/ - Les équipes de négociation de la Nation innue du Labrador et d'Hydro-Québec ont signé une entente de principe sans précédent pour régler les différends et litiges liés à la construction, à l'exploitation et à la maintenance du complexe hydroélectrique des Churchill Falls et pour établir les fondements et principes d'une nouvelle relation.

« Je suis heureux d'annoncer au nom des Innus du Labrador que nous avons franchi une étape importante dans le règlement à l'amiable de notre poursuite contre Hydro-Québec. Nos négociateurs et négociatrices ont réussi à conclure une entente équitable relativement aux dommages que l'aménagement et l'exploitation de ce complexe ont causé à notre culture, à notre mode de vie et à nos terres, et je serai heureux de la présenter aux membres de notre Nation. Je remercie Michael Sabia d'avoir réalisé le mandat d'Hydro-Québec de trouver des solutions en mode amiable en ce qui concerne les préoccupations des communautés autochtones et je tiens à souligner son leadership. »

Simon Pokue, grand chef de la Nation innue

En vertu de cette entente, Hydro-Québec versera un montant de 87 millions de dollars en 16 paiements annuels à un fonds de réconciliation avec la Nation innue.

L'entente historique confirme l'intention de la Nation innue et d'Hydro-Québec de bâtir une relation à long terme fondée sur l'ouverture et le respect mutuel. Elle prévoit également que les Innus du Labrador (soit les communautés de la Première Nation innue de Sheshatshiu et de la Première Nation innue de Mushuau) toucheront trois pour cent des dividendes versés à Hydro-Québec par la Churchill Falls (Labrador) Corporation tant que la centrale des Churchill Falls produira de l'électricité. Ils pourront investir ces revenus à long terme selon leurs propres priorités. Cette disposition cadre avec les conditions de l'entente intervenu entre la Nation innue, Newfoundland and Labrador Hydro et Terre-Neuve-et-Labrador.

« Tisser des relations plus respectueuses avec les communautés autochtones est une priorité pour Hydro-Québec, et cette entente illustre clairement comment nous pouvons travailler ensemble pour bâtir un avenir plus équitable et plus durable. Elle ouvre la voie à la construction de nouvelles installations de production dont nous bénéficierons tous. »

Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec

L'entente de principe énonce également les conditions de la collaboration d'Hydro-Québec avec la Nation innue aux fins de l'aménagement dans la région de nouvelles installations comme la centrale de Gull Island.

Prochaines étapes

La Nation innue présentera l'entente aux membres des communautés de Sheshatshiu et de Mushuau avant que les dispositions de l'entente soient rendues publiques.

Les négociations se poursuivront en vue de la conclusion d'ici l'automne 2025 d'une entente formelle que la Nation innue soumettra à ses membres pour ratification.

SOURCE Hydro-Québec

Information : Lynn St-Laurent, Relations avec les médias, Hydro-Québec, 514 289-5005, 1 844 289-5005, [email protected]; Donna Paddon, Communications, Nation innue, 709 899-5799, [email protected]