Espaces citoyens dans CDN-NDG : Place aux piétons!

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) est fier d'annoncer que depuis le 30 août 2019, le tronçon de la rue Jean-Brillant entre les avenues Decelles et Gatineau accueille des placottoirs temporaires dans un nouvel espace conçu pour les piétons. Le placottoir est une aire de détente et de rencontre, ouverte à tous, aménagée sur la chaussée. Ce projet pilote, dont certains éléments deviendront permanents en 2020, vise à rendre plus agréable la circulation des 15 000 personnes qui y transitent quotidiennement.

Aménagé du côté sud de la rue, cet espace citoyen se veut un corridor élargi, sécuritaire, agréable et invitant pour se déplacer entre la station de métro Côte-des-Neiges et l'Université de Montréal. Du mobilier urbain adaptable, dont des placottoirs, a été installé afin de créer un lieu propice aux rencontres et à la détente pour les nombreux étudiants, les familles, les travailleurs et les personnes âgées qui empruntent cette rue.

À différentes occasions au cours de l'automne, l'arrondissement sondera les usagers sur place en vue d'une consultation publique qui portera sur le projet de piétonnisation partielle et permanente de la rue Jean-Brillant, dont le déploiement est prévu pour 2020, 2021 et 2022 dans le cadre du Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées (PIRPP) de la Ville de Montréal.

« Je suis heureuse de soutenir des projets d'aménagement comme celui-ci qui permettent aux Montréalaises et Montréalais de marcher dans des endroits sécuritaires et conviviaux. Cet espace, déjà fort utilisé par les piétons, permettra de se déplacer de manière plus agréable entre le campus de l'Université de Montréal et la station de métro Côte-des-Neiges. La métropole compte aujourd'hui plus de 50 rues piétonnes et partagées, temporaires ou permanentes, et plus de 40 placottoirs. Nous espérons que d'autres initiatives verront le jour au profit des piétons de tous âges », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'arrondissement tient à souligner la participation exemplaire de l'Université de Montréal dans la réalisation de ce projet pilote, ainsi que plusieurs organismes impliqués dans la communauté locale.

La création de ce corridor sur la rue Jean-Brillant s'inscrit dans la volonté de l'arrondissement de CDN-NDG de réaffirmer la place centrale du piéton dans l'aménagement des axes de transit. Plus tôt cet été, un premier espace citoyen a été aménagé à la Place Guillaume-Couture, sur l'avenue Earnscliffe près de Terrebonne, pour agrandir l'espace vert du parc et créer un lieu de rassemblement favorisant les échanges entre le voisinage. De plus, des placottoirs ont été installés sur l'avenue Somerled afin de dynamiser cette importante artère commerciale« Les placottoirs installés devant mon commerce créent un beau lieu de rencontre où les gens peuvent s'arrêter quelques instants pour profiter de leur quartier », soutient Gabrielle Charbonneau, propriétaire de l'Élémentaire Café. « Certains de mes clients se sont d'ailleurs approprié cet espace pour leur café quotidien ! »

« La sécurité des piétons passe par un meilleur partage des rues. Il faut redonner plus d'espaces protégés et agréables aux piétons », affirme Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement. « Je suis heureuse que Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce mette de l'avant des initiatives permettant à tous de cohabiter de façon harmonieuse. De plus, la création d'espaces publics où les résidants comme les visiteurs peuvent profiter de bons moments ensemble est bénéfique autant pour la communauté et que pour les gens d'affaires, » conclut la mairesse Montgomery.

