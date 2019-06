Espace Montmorency : début de la construction du plus important centre urbain de Laval

frïdom , qui vise une clientèle âgée de 55 ans et plus, offrira 200 appartements-boutiques selon une formule à facturation unique tout inclus;

REZ , qui s'adresse à une clientèle diversifiée telle que les jeunes ménages, les professionnels et les familles, proposera 300 unités locatives offrant un bon rapport qualité-prix;

Yimby, une bannière conçue par et pour les milléniaux, proposera 200 unités destinées aux personnes de moins de 35 ans.

En plus des logements de qualité et des services de proximité intégrés au projet, divers espaces communs seront conçus afin de stimuler les rencontres intergénérationnelles et de favoriser le sentiment d'appartenance à une communauté tant pour les gens qui y vivront, que pour ceux qui y travailleront ou s'y divertiront.

Construction échelonnée jusqu'en 2022

Imaginé selon une architecture audacieuse, autour d'un "design par bloc'', et visant la certification LEED Or ainsi que LEED AQ, Espace Montmorency sera réalisé en continu du printemps 2019 à l'automne 2022. Pour faciliter la gestion de la construction, le projet sera séparé en trois grandes sections :

La première section correspond à l'édification des assises du projet, de la construction du stationnement souterrain de 1 400 cases (reliant le projet au réseau souterrain de Montréal via la station de métro Montmorency) et d'un basilaire commercial de 150000 pi 2 érigé sur deux étages.

La deuxième section correspond à l'élévation des tours 1 et 4 qui accueilleront les espaces résidentiels totalisant 700 unités sur635 000 pi 2 .

La troisième section correspond à la construction de la tour 2 qui comptera 350000 pi2d'espaces de bureaux et de la tour 3 qui inclura un hôtel de 180 chambres.

Nouveau siège social pour Groupe Sélection

Pour profiter de cet espace de vie unique, Groupe Sélection souhaite transférer son siège social dans les nouveaux espaces à bureaux d'Espace Montmorency. Les employés du siège social profiteront ainsi d'un espace de travail plus moderne et convivial. L'accès souterrain à des espaces de stationnement intérieurs et à la station de métro Montmorency facilitera également leurs déplacements.

« Fidèles à nos valeurs, nous avons soigneusement planifié la conception d'Espace Montmorency afin qu'il allie des designs durables et des espaces de qualité performants, tout en honorant l'environnement. Nous sommes plus que fiers de lancer sa construction aujourd'hui. Avec l'expertise respective de nos partenaires, nous sommes confiants de réaliser notre échéancier. Nous avons choisi de concentrer la construction de ce projet multifonctionnel en une seule phase afin que les futurs occupants puissent pleinement vivre l'expérience d'Espace Montmorency dès l'achèvement des travaux. »

- Dario Montoni, président, Groupe MONTONI

« Nous sommes fiers de contribuer à Espace Montmorency, un projet novateur qui incarne une nouvelle façon de penser le développement urbain. Ce projet phare pour la ville de Laval s'inscrit dans notre mission de créer des communautés en bâtissant des espaces de vie propices aux relations d'affaires ainsi qu'au rapprochement des individus de toutes les générations. L'émergence de ce nouveau quartier dynamique génèrera des retombées économiques et sociales significatives pour la région. »

- Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction, Groupe Sélection

« Espace Montmorency est un projet structurant pour Laval et largement attendu par la communauté. Non seulement cet audacieux projet permettra de créer plus de 3 200 emplois, mais il sera au cœur d'un nouveau hub urbain incontournable à Laval où coexisteront les affaires, la culture et la communauté. Son emplacement stratégique à proximité des grandes artères, du transport en commun et des institutions du savoir, jumelé à la densification et la mixité des usages font d'Espace Montmorency une pièce maîtresse du centre-ville de Laval. »

- Normand Bélanger, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Laval accueille favorablement Espace Montmorency, un développement urbain avant-gardiste qui s'inscrit directement dans notre vision stratégique d'avenir de la Ville. Avec ses espaces résidentiels, ses places d'affaires, ses commerces et ses espaces communs, Espace Montmorency contribuera à l'émergence d'un quartier novateur, à échelle humaine, qui contribuera à l'essor et au dynamisme du centre-ville de Laval. »

- Marc Demers, Maire de Laval

À propos de MONTONI

Depuis près de 25 ans, MONTONI se démarque dans le monde de la construction et de l'immobilier avec une approche axée sur le client et sur les opportunités du marché. MONTONI offre une gamme complète de services unifiés et verticalement intégrés couvrant tous les aspects d'un projet immobilier, de l'excavation au design intérieur. À travers sa division de développement, MONTONI se spécialise dans l'acquisition de terrains et d'immeubles à des fins de construction ou de location. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2001 et membre du Club Platine depuis 2007, l'entreprise propose des solutions audacieuses pour un marché compétitif. Totalisant plus de 12 millions de pi2 de constructions industrielles et commerciales, 10 édifices à bureaux et 15 millions de pi2 de développements, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine avant-gardiste qui allie la technologie et le développement durable. L'entreprise est membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) et compte à son actif près de 3,5 millions de pi2 de bâtiments certifiés. www.groupemontoni.com

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis 30 ans, Groupe Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 50 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 4 milliards $. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5 000 personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être de quelques 15 000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à

95 %. www.groupeselection.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2018, il comptait 52 projets en développement d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, 69 immeubles sous gestion, 1,5 million de pieds carrés de terrain et 82 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada. www.fondsimmobilierftq.com

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

