Un projet signé MONTONI et le Fonds immobilier de solidarité FTQ

MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - MONTONI et le Fonds immobilier de solidarité FTQ dévoilent pour la première fois leur vision pour le redéveloppement de l'ancienne brasserie Molson - un site unique qui longe le fleuve Saint-Laurent sur plus d'un demi-kilomètre au cœur de Montréal. Les partenaires ont l'ambition de faire du Quartier Molson un modèle de développement immobilier durable pour créer un environnement de vie, de travail, de rencontres, de divertissements et d'attraits touristiques sans pareil. Ce nouveau milieu de vie intégrera un immense parc public avec des vues imprenables sur l'eau et les éléments iconiques de l'ancienne brasserie, près de 5 000 unités d'habitation pour loger tout type de ménage incluant des logements sociaux, abordables et familiaux. Le site sera à prédominance piétonne et générera une activité mixte vibrante ancrée dans les besoins et les valeurs des Montréalais et Montréalaises.

« Ce plan d'ensemble est le fruit de plusieurs années de travail avec nos partenaires du Fonds immobilier et notre firme d'architecture Sid Lee, doublé d'une collaboration active avec la Ville de Montréal. Nous souhaitions conserver l'âme de ce lieu unique pour en faire un réel quartier mixte, durable et animé. Nous espérons de tout cœur qu'il saura plaire à la communauté montréalaise, honorer la riche histoire du site, de la famille Molson et devenir une source de fierté pour les amoureux de notre ville. »

- Dario Montoni, président

MONTONI

« C'est un privilège pour nous d'être copropriétaire de ce site emblématique et de contribuer activement à son développement avec nos partenaires. Nous croyons fermement que ce nouveau quartier sera exemplaire avec près de 5 000 ménages qui s'y installeront pour y vivre, tout en étant résolument tourné vers l'avenir grâce à l'intégration de pratiques durables. Nos investissements bénéficieront non seulement à nos actionnaires-épargnants, mais aussi à l'ensemble de l'économie. C'est un sentiment de grande fierté qui nous anime aujourd'hui ! »

- Martin Raymond, président-directeur général

Fonds immobilier de solidarité FTQ

ESPACES VERTS PUBLICS

Le réseau d'espaces verts publics du Quartier Molson sera aménagé pour créer une connexion sans pareil avec le fleuve Saint-Laurent et dynamiser le secteur. Le parc Sohmer, un parc public de près de 150 000 pi ca, offrira des vues imprenables sur le fleuve, l'île Sainte-Hélène, et le pont Jacques-Cartier. Il se veut un hommage à l'histoire récréative de ce parc aujourd'hui disparu (concerts, cirque, vaudeville du 19ᵉ siècle) en s'alignant à son emplacement historique.

Le futur quartier vise à retisser les liens entre le site et les quartiers environnants en créant des parcours urbains verts, accessibles et vivants. La nouvelle promenade fluviale sublimera la relation du site avec l'eau et visera à poursuivre les activités récréotouristiques du Vieux-Port en direction de l'est de Ville-Marie. Le nouveau parc linéaire Craig, quant à lui, créera une coulée verte près du tablier du pont Jacques-Cartier pour réduire la barrière qu'il crée entre le site et le quartier Sainte-Marie.

L'ensemble du site intégrera des cours publiques ainsi que des cours résidentielles et communautaires allant des placettes ensoleillées combinant des activités commerciales et résidentielles, aux jardins et espaces calmes favorisant la contemplation.

MILIEU DE VIE

Le projet prévoit la création de près de 5 000 unités d'habitation adaptées aux besoins actuels. Conformément à la vision des développeurs pour le site, il intégrera harmonieusement des logements sociaux, abordables et familiaux afin d'honorer in situ le Règlement pour une métropole mixte (RMM). Une répartition équilibrée des logements sociaux au sein du quartier assurera une mixité sociale inclusive et durable.

PROGRAMMATION

L'Îlot des Voltigeurs deviendra un point d'attraction majeur dans le corridor récréotouristique du Vieux-Port, abritant des bureaux, commerces, restaurants, hôtels, lieux expérientiels et événementiels, tout en soutenant la vitalité économique locale. Une offre commerciale complémentaire à celle des quartiers environnants et des services de proximité transformeront le quartier en un milieu de vie dynamique afin de répondre aux besoins des résidents tout en attirant les visiteurs.

Un espace spécifique sera dédié à des services publics. Un centre communautaire, par exemple, pourrait être envisagé en fonction des besoins exprimés par la communauté et des intentions de la Ville de Montréal.

TRAME URBAINE

Le projet bénéficie d'une localisation idéale à moins de 15 minutes à pied des stations de métro Beaudry et Papineau. L'intégration avec les réseaux de transports collectifs et de mobilité active (pistes cyclables et cheminements piétonniers) garantira une accessibilité fluide pour les résidents et visiteurs. L'objectif est de créer un quartier piétonnier, avec des parcours urbains et des espaces de rassemblement publics qui favoriseront les déplacements à pied et à vélo grâce à des zones végétalisées et des infrastructures adaptées.

VUES

Le projet valorisera les vues protégées définies dans le PPU des Faubourgs, tout en créant de nouvelles percées visuelles vers le fleuve Saint-Laurent et le mont Royal. Il vise à offrir aux logements du quartier une vue imprenable sur l'eau ou la montagne et à minimiser l'impact visuel des tours grâce à une typologie fine et allongée. Les hauteurs et le positionnement des bâtiments seront soigneusement équilibrés pour maximiser les perspectives visuelles et l'ensoleillement, tout en conservant la silhouette en cascade du site avec la tour Molson qui culminera en son centre, le tout afin d'assurer un cadre de vie agréable pour les résidents, les visiteurs et les voisins du site.

Le futur projet a été conçu de façon à minimiser l'impact des voies ferrées avoisinantes au site. Le terrain sera donc rehaussé afin de dégager les vues vers le fleuve Saint-Laurent et d'offrir un cadre de vie agréable pour les résidents et visiteurs du quartier, en créant une barrière visuelle et sonore.

PATRIMOINE

Ce projet célébrera et préservera l'âme historique de l'ancienne brasserie Molson grâce à une vision pérenne du patrimoine intégré au nouveau quartier contemporain. Des éléments emblématiques comme la tour Molson, la cheminée, l'horloge et l'enseigne Molson seront magnifiés pour devenir des repères centraux du quartier. À travers une approche soignée et experte, le quartier tissera un lien fort entre le patrimoine bâti, les racines industrielles et la mémoire collective du quartier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet se veut un modèle de développement immobilier durable pour le futur, intégrant des certifications LEED et BCZ (Bâtiment à carbone zéro), une potentielle boucle énergétique présentement à l'étude et des technologies avancées d'efficacité énergétique. Il posera les bases d'un quartier résilient, écologique et inspirant pour les générations futures.

PROCHAINES ÉTAPES

Rencontres citoyennes

Des rencontres citoyennes se tiendront les 12 (12h-14h et 18h-20h) et 13 (10h-12h) décembre prochains sur le site de l'ancienne brasserie, soit au 1555, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2L 2R5. Les Montréalais et Montréalaises sont invités à venir rencontrer les équipes de MONTONI, du Fonds immobilier de solidarité FTQ et de Sid Lee Architecture qui auront le plaisir de présenter le plan d'ensemble du site et les différents aspects du projet. Les équipes seront également disponibles pour répondre aux questions des citoyens.

Début de la construction

La construction devrait débuter en 2025, après l'obtention des permis nécessaires. Les premières phases incluront le développement de l'Îlot des Voltigeurs. La construction de logements sociaux et abordables sera également comprise dans les premières phases de construction.

