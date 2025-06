MONTONI DÉVOILE SON TOUT PREMIER RAPPORT ESG

Le pionnier des bâtiments durables au pays renouvelle son engagement : Bâtir sur parole pour demain

Rapport ESG disponible ici.

LAVAL, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Depuis 30 ans, MONTONI conçoit, construit et gère des projets immobiliers avec une vision claire : bâtir sur parole pour demain. Aujourd'hui, MONTONI renouvelle son engagement en dévoilant son tout premier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), une démarche structurante qui reflète sa volonté de bâtir un avenir durable, responsable et humain. Consciente de sa responsabilité et de l'impact de chacune des décisions qu'elle prend, l'entreprise s'engage à être une force de transformation positive dans un secteur en pleine évolution.

De la parole aux actes

En 2022, MONTONI a annoncé un engagement ambitieux : atteindre la carboneutralité d'ici 2040. En 2024, l'entreprise a posé des gestes concrets : un investissement de 30 M$ dédié à la décarbonation de son parc immobilier existant ainsi que le lancement du programme PURE, un fonds innovant conçu pour compenser l'empreinte environnementale de ses activités.

Pionnier en matière de construction durable, MONTONI a construit le premier bâtiment industriel certifié LEED® Or au Canada. Depuis 2010, l'entreprise a désormais livré près de 50 projets certifiés LEED®, totalisant plus de 5 millions de pieds carrés. En 2023, elle a franchi un cap majeur avec la construction de son premier bâtiment certifié selon la Norme du bâtiment à carbone zéro™ - Design (BCZ-Design), la norme la plus exigeante de l'industrie en matière de carboneutralité.

« Depuis nos débuts, nous avons choisi de faire les choses autrement -- avec rigueur, avec cœur et avec une vision à long terme. L'obtention de notre toute première certification BCZ-Design est le fruit d'un engagement constant envers l'innovation et constitue un jalon majeur dans l'atteinte de la carboneutralité de nos activités d'ici 2040. »

- Dario Montoni, président

MONTONI

L'humain au cœur de chaque projet

Chez MONTONI, le développement durable commence par l'humain. L'entreprise cultive un environnement de travail inclusif et stimulant, où chacun peut s'épanouir pleinement. Inaugurée en 2024, la Maison MONTONI incarne cette vision : un siège social chaleureux conçu pour le bien-être de nos talents. L'entreprise investit activement dans le développement des compétences et la qualité de vie au travail par la mise en place de programmes de formation continue et d'une démarche globale en équité, diversité et inclusion (ÉDI), ainsi que par la création d'un comité Bien-être et l'ajout d'un poste de gestionnaire, Expérience employé -- autant de leviers pour favoriser l'épanouissement de ses talents.

L'entreprise place également l'engagement communautaire au cœur de sa mission, avec la volonté de redonner aux communautés où elle s'établie. Grâce à l'implication de ses talents, le Groupe Montoni ainsi que la Fondation MONTONI, appuient des organismes de bienfaisance à travers des dons, des commandites et des collectes de fonds. En 2023 et 2024, ce sont plus de 80 organismes locaux qui ont bénéficié de son soutien, pour un total de plus de 1,4 M$ en dons, ce qui témoigne de son engagement fort à appuyer ses communautés.

Une gouvernance sans faille

MONTONI s'appuie sur une gouvernance rigoureuse, transparente et alignée sur ses valeurs d'entreprise. Forte d'une direction expérimentée et diversifiée, l'entreprise structure sa gestion autour de comités spécialisés, garants du bon fonctionnement de ses activités et de l'atteinte d'objectifs ambitieux. Dans cette volonté de renforcer sa structure organisationnelle, MONTONI a notamment mis en place un comité de gestion et un comité ESG. Ce dernier joue un rôle crucial, catalysant l'intégration des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'ensemble des réflexions stratégiques de l'entreprise.

Reconnue depuis 24 ans parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada, MONTONI continue de bâtir un leadership responsable et soucieux de l'avenir.

« Notre ambition est claire : faire de l'ESG un réflexe naturel, ancré dans notre culture d'entreprise et dans la façon dont nous bâtissons l'avenir. Ce rapport illustre comment cette ambition se traduit en actions concrètes, quantifiables et alignées sur les meilleures pratiques en matière de développement durable. En nous engageant pleinement dans cette transition, nous démontrons sans équivoque que performance économique et responsabilité climatique et sociale vont de pair. »

- Patrick Côté, directeur, Développement durable

MONTONI

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. L'achèvement de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

SOURCE Groupe Montoni

Information : MONTONI, Hajar Ouchrif, Conseillère, Affaires publiques et Communications, 438 994-1587, [email protected]