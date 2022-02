Espace Montmorency annonce l'arrivée de Courtyard par Marriott au projet

Ce projet hôtelier de 45 M$, dont l'ouverture est prévue à l'automne 2022, est soutenu par un groupe d'investisseurs formé d'Urgo Hotels & Resorts, de MONTONI, de Groupe Sélection et du Fonds de solidarité FTQ. La gestion de l'hôtel sera sous la responsabilité de la filiale canadienne d'Urgo Hotels, reconnue à l'international pour son expertise et la qualité de son administration.

Un emplacement stratégique

Aménagé dans la tour III d'Espace Montmorency, à l'angle des rues Lucien-Paiement et Claude-Gagné, l'hôtel Courtyard par Marriott comptera 188 chambres réparties sur 10 étages, pour une superficie totale de plus de 113 000 pieds carrés. En plus de l'accès à tous les services du complexe Espace Montmorency, l'hôtel proposera un restaurant, un bar-lounge, un centre d'affaires pour réunions, des espaces de travail individuels, des salles de réception, des terrasses exclusives dont l'une au 2e étage et l'autre aménagée en bar-lounge sur le toit de la tour, ainsi qu'un accès au stationnement intérieur du complexe.

Les futurs clients de l'hôtel pourront bénéficier de la connexion souterraine directe au métro de Montréal, d'un emplacement stratégique - étant voisin de la Place Bell -, ainsi que d'un vaste choix de bons restaurants bordant la cour intérieure verdoyante de 60 000 pi2. Espace Montmorency, un projet de 450 millions de dollars au total, accueillera ses premiers locataires au printemps 2022.

Certification LEED niveau Or

Dès le début du projet, Espace Montmorency a été conçu et planifié en s'alignant sur des valeurs environnementales rigoureuses pour en faire un projet de développement mixte de référence pour le futur. Les partenaires visent une certification LEED Or pour le noyau et l'enveloppe de l'hôtel et des tours résidentielles du complexe, ainsi que LEED Platine pour la tour à bureaux. Ces mesures permettront, à terme, des économies du coût énergétique de plus de 50 %, représentant une baisse de 80 % des GES. Le projet s'est également vu octroyer la certification LEED v4 AQ de niveau Or pour l'aménagement des quartiers.

Citations

« Je suis extrêmement fier de la conclusion de cette entente que nous avons menée avec Marriott et très heureux d'accueillir cette bannière hôtelière de classe mondiale à Espace Montmorency. L'arrivée de cet hôtel, combinée à l'offre impressionnante d'espaces à bureaux, de boutiques, de restaurants et d'unités résidentielles du complexe, viendra réellement dynamiser ce secteur déjà névralgique et confirmer l'emplacement du nouveau centre-ville de Laval. »

- Dario Montoni, président

MONTONI



« Ce projet phare s'inscrit dans notre mission de créer des communautés en bâtissant des espaces de vie propices aux relations d'affaires ainsi qu'au rapprochement des individus de toutes les générations. L'hôtel va générer des activités et de l'animation pour les locataires d'Espace Montmorency, en plus d'être un élément d'attraction qui contribuera encore davantage au style de vie live, work and play visé par ce projet. C'est avec fierté que nous contribuons à doter Laval d'un complexe hôtelier de grande qualité dans un secteur stratégique de son centre-ville. »

- Réal Bouclin, président-fondateur et chef de la direction

Groupe Sélection

« Espace Montmorency s'impose comme un pilier du développement économique de Laval. En acquérant ce site, il y a quelques années, nous avions vu son potentiel hautement stratégique. Aujourd'hui, en tant que partenaire de son développement, nous sommes témoins de ses retombées positives tant en termes d'emplois, qu'auprès des actionnaires-épargnants du Fonds de solidarité FTQ et sur l'ensemble de l'économie. »

- Normand Bélanger, président-directeur général

Fonds immobilier de solidarité FTQ

« L'arrivée du Courtyard par Marriott au cœur du nouveau centre-ville de Laval viendra bonifier l'offre récréotouristique dans un quartier en pleine effervescence. Alors que de meilleurs jours se pointent à l'horizon après deux années difficiles, le secteur hôtelier est prêt pour accueillir touristes et voyageurs. C'est pourquoi nous sommes fiers de travailler de nouveau avec Urgo Hotels Canada dans la réalisation de ce projet, de même qu'avec MONTONI, Groupe Sélection et nos collègues du Fonds immobilier de solidarité FTQ. Depuis presque 20 ans, le Fonds de solidarité FTQ appuie le secteur hôtelier québécois, et entend continuer de le faire pour les années à venir, comme le démontre cet investissement. »

- Daniel Hinse, vice-président aux investissements, Divertissements et biens de consommation

Fonds de solidarité FTQ

« Nous sommes heureux de nous installer à Laval, au cœur même du plus important développement urbain à usage multiple. Le concept de notre enseigne Courtyard par Marriott s'adresse principalement aux besoins des voyageurs d'affaires, mais accueille également les familles. L'emplacement stratégique d'Espace Montmorency, incluant son accès facile aux autoroutes, aux transports en commun ainsi qu'aux services de proximité, a été un facteur déterminant dans notre choix d'une destination à Laval. Nous sommes privilégiés de faire équipe avec des partenaires chevronnés pour assurer la gestion de ce lieu haut de gamme. Nous pourrons ainsi donner un nouveau souffle à l'offre hôtelière au nord de Montréal. »

- Serge Primeau, associé dirigeant et président

Urgo Hotels Canada

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 500 projets représentant plus de 20 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 22 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis plus de 20 ans, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4,5 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED. Pour de plus amples d'informations : www.groupemontoni.com

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un chef de file et une référence internationale dans la création de milieux de vie intergénérationnels. Guidé par le bien-être de ses résidents, Groupe Sélection utilise sa plateforme immobilière comme fer de lance pour investir dans des solutions innovantes qui permettent d'améliorer la qualité de vie des gens et de créer des projets multigénérationnels avant-gardistes. Avec sa vision intergénérationnelle et sa structure intégrée verticalement unique, Groupe Sélection poursuit son expansion géographique et la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. En plus de connaître une croissance fulgurante depuis les dernières années, Groupe Sélection a réussi à maintenir un taux de satisfaction de sa clientèle de 95% année après année grâce à l'engagement de près de 5 000 employés dévoués à travers le Québec. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, compte aujourd'hui plus de 70 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 5 milliards $. Pour en savoir davantage, visitez le www.groupeselection.com.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant des projets à usage multiples que des secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel et industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

À propos de Urgo Hotels & Resorts

Urgo Hotels & Resorts est une société hôtelière basée à Bethesda, dans le Maryland, avec une filiale canadienne basée à Montréal qui développe, possède ou exploite des hôtels et des complexes touristiques distinctifs et uniques dans les principaux marchés et lieux de villégiature aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. Le portefeuille actuel de la société comprend 43 hôtels avec plus de 6 300 chambres, dont quelques-uns en construction et des projets actifs d'acquisition et de développement. Urgo Hotels & Resorts possède et/ou gère 11 propriétés à Montréal et 17 au Canada. La société développe, construit et exploite pour son propre compte et fournit également des services de gestion pour des tiers. www.urgohotels.com

À propos de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est basée à Bethesda, dans le Maryland (États-Unis), et dispose d'un portefeuille qui englobe plus de 7 000 propriétés réparties entre 30 grandes enseignes couvrant 132 pays et territoires. Au Canada, c'est 252 hôtels appartenant à 22 des enseignes du groupe. Marriott exploite et franchise des hôtels et des centres de villégiature dans le monde entier. www.marriott.com

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

