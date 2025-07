Une nouvelle destination électrique à Laval signée MONTONI

LAVAL, QC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le constructeur de véhicules électriques Rivian, en partenariat avec le Groupe Montoni, a procédé à la première pelletée de terre marquant le lancement officiel des travaux de son nouveau centre de service au Québec. Cet événement, tenu à Laval, s'est déroulé en présence de Stéphane Boyer, maire de Laval. Ce futur bâtiment constituera une étape clé dans l'expansion canadienne de Rivian et témoigne de son engagement à mieux servir ses clients québécois.

L'implantation de Rivian à Laval répond à un besoin concret : offrir un point de service permanent, accessible et bien situé aux conducteurs d'ici, tout en misant sur des partenaires et talents locaux pour le réaliser.

Un nouveau chapitre pour Rivian au Québec

Après avoir accueilli ses premiers clients dans un centre de service temporaire à Ville Mont-Royal, Rivian franchit une nouvelle étape en s'installant de manière permanente à Laval.

Le Québec, avec son fort attachement aux grands espaces, à la nature et au plein air, reflète parfaitement l'esprit de Rivian. Cette implantation à Laval permet à la marque de se rapprocher de cette culture et d'offrir aux conducteurs d'ici un service local, accessible et adapté à leurs besoins.

Ce projet survient à un moment important pour Rivian qui prépare le lancement de son nouveau modèle R2, un VUS compact à cinq places, attendu au Canada dès 2026. Pour soutenir cette croissance, Rivian élargit son réseau de service en combinant centres physiques et véhicules mobiles qui peuvent intervenir directement chez les clients.

Comme dans tous ses autres points de service, Rivian proposera aux Québécois une gamme complète de services couvrant l'ensemble du cycle de vie de ses véhicules.

« La grande région de Montréal est un marché clé pour notre réseau de service à travers le Canada. Ce nouveau centre de service, de livraison et de démonstration nous permettra d'offrir un soutien solide aux propriétaires de véhicules Rivian au Québec, tout en permettant à un plus grand nombre de clients potentiels de découvrir nos véhicules électriques de classe mondiale. »

- Nick Harterre, directeur, Affaires publiques

Rivian

Un centre durable pensé et construit au Québec

Pour concrétiser ce projet, Rivian s'est allié au Groupe Montoni, leader québécois de l'immobilier durable. Cette collaboration repose sur une vision commune : créer des espaces innovants et accueillants.

Le futur centre de service de plus de 28 000 pi2, sera construit selon des normes environnementales rigoureuses, visant la certification LEED v4. Il intégrera des matériaux à faible empreinte carbone, des bornes de recharge électrique ainsi que des aménagements paysagers verts, offrant ainsi un bâtiment pensé pour durer et soutenir une mobilité plus propre.

Au-delà de ses qualités environnementales, ce projet aura un impact économique tangible au Québec. Conçu et réalisé avec des expertises locales, il générera des emplois spécialisés et durables dans la région, renforçant ainsi l'économie et le tissu industriel d'ici.

« Notre ambition est de bâtir ici, au Québec, avec des partenaires qui partagent notre vision -- respect de l'environnement et innovation. Ce projet illustre notre engagement commun avec Rivian : faire mieux pour nos clients et pour la planète. Nous sommes fiers de créer ici un lieu qui reflète cette approche sincère. »

- Dario Montoni, président

MONTONI

À propos de Rivian

Constructeur automobile américain, Rivian (NASDAQ : RIVN) conçoit et fabrique des véhicules électriques et des accessoires qui redéfinissent leur catégorie. L'entreprise crée des produits innovants et à la fine pointe de la technologie, conçus pour exceller au travail comme dans les loisirs, dans le but d'accélérer la transition mondiale vers des transports et une énergie zéro émission. Elle propose une gamme complète de services couvrant l'ensemble du cycle de vie de ses véhicules et reste fidèle à sa mission, soit de préserver l'esprit d'aventure dans le monde. Qu'il s'agisse d'emmener des familles vers de nouvelles aventures ou d'électrifier des parcs de véhicules, les véhicules Rivian partagent tous un objectif commun : préserver le monde naturel pour les générations futures. Pour en savoir plus sur l'entreprise, ses produits et les possibilités de carrière, rendez-vous au www.rivian.com .

À propos de MONTONI

Pionnier des bâtiments durables au pays, MONTONI développe, construit et gère des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance, de l'urbanisme et du bien-être des occupants. Sa raison d'être : créer de la valeur pour ses clients, pour l'environnement, et pour sa communauté.

Aujourd'hui, MONTONI compte à son actif plus de 700 projets représentant plus de 30 millions de pi ca de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 campus corporatifs ainsi que 25 millions de pi ca présentement en développement - s'articulant en un imposant portefeuille de propriétés à travers le Québec.

Détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis près de 25 ans, le Groupe s'est engagé à faire des critères ESG un réflexe stratégique permanent. Il cumule plus de 5,2 millions de pi ca de bâtiments certifiés LEED et vise l'atteinte de près de 7 millions de pi ca additionnels pour ses projets présentement en construction. L'achèvement de près de 4,5 millions de pi ca de construction BCZ est en cours. Son ambition : léguer un patrimoine qui rendra fières les futures générations. www.groupemontoni.com

