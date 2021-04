Après l'annonce de l'installation du bureau de Laval de Deloitte et des sièges sociaux de MONTONI et de Groupe Sélection dans le nouveau complexe, cinq bannières de restauration ont déjà confirmé leur arrivée :

Ange Boulangerie : Première succursale à Laval pour la chaîne française qui mise sur des produits de qualité - pains, viennoiseries, tartes, pizzas, sandwichs - à des prix raisonnables;

La plus grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise qui excelle dans le domaine du poulet rôti ouvrira son premier nouveau concept sur le territoire lavallois. Il s'agira du 5 restaurant à Laval pour l'entreprise de 3 génération; Kababgy : Première succursale à Laval pour cette chaîne de cuisine libanaise authentique.

D'autres restaurants et cafés s'ajouteront à l'offre commerciale dans les prochaines semaines, en plus d'un hôtel et de locataires de bureaux. Une fois complétés, le nouveau complexe et ses espaces verts accueillants permettront à la communauté environnante et aux visiteurs de profiter d'un nouvel espace dynamique au cœur de Laval où les gens pourront vivre, travailler et se divertir.

Ouverture du bureau de location résidentiel

Le bureau de location, qui a ouvert ses portes hier, est situé au 760, boulevard Le Corbusier. Dans cet espace moderne et audacieux, décoré aux couleurs du projet et de ses différentes composantes résidentielles, les visiteurs pourront découvrir, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, l'ampleur d'Espace Montmorency, et pourquoi ce sera l'endroit incontournable où habiter à Laval.

Le bureau offre aux visiteurs trois écrans tactiles permettant d'accéder au projet modélisé en trois dimensions. Les finis intérieurs de tous les produits résidentiels sont également accessibles. Finalement, deux bureaux et une salle de conférence ont été aménagés afin de faciliter les échanges entre les conseillers et les visiteurs.

Des produits résidentiels intergénérationnels

Le volet résidentiel d'Espace Montmorency comptera trois produits diversifiés et innovants, soit Yimby, Hoop et Waltz :

Yimby , des appartements locatifs conçus pour les jeunes professionnels, avec du mobilier intégré et modulable au gré des besoins des locataires, et un esprit de communauté hors du commun;

, des appartements locatifs conçus pour les jeunes professionnels, avec du mobilier intégré et modulable au gré des besoins des locataires, et un esprit de communauté hors du commun; Hoop , qui propose des condos locatifs qui s'adaptent parfaitement à tous les types de familles, que ce soit en couple, avec les enfants, les amis et même les compagnons à quatre pattes;

, qui propose des condos locatifs qui s'adaptent parfaitement à tous les types de familles, que ce soit en couple, avec les enfants, les amis et même les compagnons à quatre pattes; Waltz, qui permet à ceux qui veulent profiter pleinement de leur liberté de vivre dans des condos locatifs de première qualité qui offrent des espaces aussi spacieux que raffinés, avec leurs finis impeccables jusque dans les moindres détails.

Ces concepts d'habitation mettent en lumière une offre intergénérationnelle avant-gardiste et visent à faire d'Espace Montmorency un milieu de vie dynamique et complet. Chaque projet offrira à ses locataires de nombreuses inclusions ainsi que des aires communes dernier cri propres à la clientèle du produit. Certains espaces seront également partagés à l'ensemble des locataires d'Espace Montmorency pour favoriser les échanges entre les générations. Le projet comptera, à terme, plus de 700 unités résidentielles, soit 222 unités Yimby, 287 unités Hoop et 208 unités Waltz.

Certification LEED v4 AQ niveau Or

Dès le début du projet, Espace Montmorency a été conçu et planifié en s'alignant sur des valeurs environnementales rigoureuses pour en faire un projet de développement mixte de référence pour le futur. Le projet vient de récemment se voir octroyer la certification LEED v4 AQ de niveau Or pour l'aménagement des quartiers, ce qui en fait le 4e complexe au pays à recevoir ce niveau de certification dans cette catégorie. Les partenaires visent également une certification LEED Or et LEED Platine pour le noyau et l'enveloppe des différents bâtiments. Ces mesures visent à permettre de réaliser, à terme, des économies d'énergie de plus de 50 %.

Avancement des travaux

La planification des travaux d'Espace Montmorency a été faite en une seule phase afin que les futurs occupants puissent pleinement vivre l'expérience du complexe dès leur achèvement, qui est toujours prévu à l'automne 2022 :

Section 1 - Édification des assises du projet, soit la construction du stationnement souterrain de 1 400 cases (reliant le projet au réseau souterrain de Montréal par la station de métro Montmorency) et d'un basilaire commercial de 150 000 pi 2 érigé sur deux étages : la structure du stationnement est terminée.

Citations

« Nous croyons qu'Espace Montmorency vient répondre à un besoin grandissant. Étant connecté sur le métro de Montréal, il a les avantages des grands centres, mais en périphérie. C'est idéal pour ceux qui préféreront travailler près de chez eux après la pandémie, de même que pour les employeurs qui souhaiteront disposer de bureaux satellites qui ne contraindront pas leurs employés à se rendre au centre-ville. Nous nous faisons nous-mêmes une joie de déménager nos bureaux dans ce milieu stimulant, qui intégrera les dernières avancées sur le plan technologique et en matière de développement durable, bien-être et aménagement des espaces. »

- Dario Montoni, président, Groupe MONTONI

« L'innovation occupe une place importante dans la façon que Groupe Sélection développe des espaces de vie. Espace Montmorency est un projet d'envergure à la fine pointe qui se démarquera par sa localisation centrale, avec un tunnel menant directement au métro, et par les services à haute valeur ajoutée qui amélioreront la qualité de vie des résidents : efficacité énergétique favorisant le confort, modulation des espaces et autopartage de véhicules électriques en sont quelques exemples. Nous sommes fiers de collaborer à la conception d'un projet au sein duquel gravite un important écosystème d'entreprises québécoises qui contribuent, avec nous, à transformer le centre-ville de Laval. »

- Réal Bouclin, président fondateur et chef de la direction, Groupe Sélection

« Malgré le contexte actuel lié à la pandémie, le marché répond bien et les espaces de bureaux et commerciaux sont prisés par des entreprises qui veulent offrir à leurs employés un milieu de travail stimulant et c'est précisément ce que nous créons avec ce hub urbain où coexisteront les affaires, la culture et la communauté. »

- Normand Bélanger, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

À propos de MONTONI

Leader dans le développement immobilier au Québec, MONTONI compte à son actif près de 450 projets représentant plus de 15 millions de pi2 de constructions industrielles, commerciales, institutionnelles et résidentielles, 30 centres corporatifs ainsi que 15 millions de pi2 en développement. Fier détenteur du titre des Sociétés les mieux gérées au Canada depuis 20 ans et membre du Club Platine depuis 2007, le Groupe Montoni a réussi à se tailler une place de choix grâce à son portefeuille de terrains d'envergure dans la région métropolitaine. L'entreprise se démarque par l'offre d'une gamme complète de services couvrant la promotion, la construction - de l'excavation au design intérieur - et la gestion immobilière. Membre agréé LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada, MONTONI mise sur la construction d'un patrimoine durable fondé sur une expertise de pointe. Le Groupe cumule plus de 4 millions de pi2 de bâtiments certifiés LEED. Parmi les projets récents du développeur figure l'acquisition, en 2019, du terrain de la brasserie Molson, en partenariat avec Groupe Sélection et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un développement de plus de 6 millions de pi2 au centre-ville de Montréal. www.groupemontoni.com

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un chef de file et une référence internationale dans la création de milieux de vie intergénérationnels. Guidé par le bien-être de ses résidents, Groupe Sélection utilise sa plateforme immobilière comme fer de lance pour investir dans des solutions innovantes qui permettent d'améliorer la qualité de vie des gens et de créer des projets multigénérationnels avant-gardistes. Avec sa vision intergénérationnelle et sa structure intégrée verticalement unique, Groupe Sélection poursuit son expansion géographique et la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. En plus de connaître une croissance fulgurante depuis les dernières années, Groupe Sélection a réussi à maintenir un taux de satisfaction de sa clientèle de 95% année après année grâce à l'engagement de près de 5 000 employés dévoués à travers le Québec. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, compte aujourd'hui plus de 50 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 5 milliards $. www.groupeselection.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2020, il comptait 52 projets en développement d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, 92 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pi2 de terrain à développer et 116 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

