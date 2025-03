HOUSTON, Texas, le 12 mars 2025 /CNW/ - Le Canada est une superpuissance énergétique. De l'électricité aux combustibles nucléaires, en passant par le pétrole et le gaz, l'énergie canadienne alimente les maisons des familles américaines, soutient des milliers de bons emplois et fait tourner l'économie de part et d'autre de la frontière. Le Canada est un partenaire économique fiable qui s'attache à favoriser la coopération en matière d'énergie et de minéraux avec ses alliés du monde entier, fort des accords commerciaux qu'il a conclus avec plus de 50 pays, dont tous les membres du G7.

Cette semaine, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a assisté au congrès CERAWeek 2025 pour défendre les intérêts du Canada en matière énergétique, notamment en plaidant pour la fin des droits de douane injustifiés et des menaces tarifaires des États-Unis. Les droits de douane font augmenter le coût de la vie pour les populations des deux pays car ils font monter le prix de l'électricité, de l'essence, de la construction de logements, des engrais - et donc des aliments -, tout en nuisant aux industries manufacturières.

Lors d'une série d'activités et de discussions avec des chefs de file de l'industrie, des responsables gouvernementaux et d'importants partenaires étrangers, M. Wilkinson a mis en avant le Canada comme un fournisseur d'énergie fiable en qui on peut avoir confiance. Il a souligné que le Canada fait progresser de grands projets tels que GNL Canada, de nombreux projets liés aux minéraux critiques, la fiabilité des réseaux électriques interprovinciaux et le soutien à l'expansion de la production d'énergie renouvelable. Ces progrès aident nos alliés à répondre à leurs besoins en matière de sécurité énergétique et à rendre ceux-ci plus indépendants des fournisseurs de minéraux critiques moins respectueux de l'environnement. CERAWeek 2025 a donné l'occasion au ministre de réitérer la volonté du Canada de stimuler l'innovation dans le secteur énergétique, d'accélérer la délivrance des permis et de faire progresser les efforts pour atteindre les objectifs de sécurité énergétique et d'énergie abordable. Le rôle d'impulsion du Canada dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, la sécurité énergétique canado-américaine, les possibilités de partenariats avec les peuples autochtones dans le secteur de l'énergie, l'intelligence artificielle et les écotechnologies figurent parmi les thèmes abordés pendant le congrès.

Le ministre Wilkinson a profité de son passage à Houston pour rencontrer son homologue américain, le secrétaire à l'Énergie, Chris Wright. Les deux hommes ont discuté de l'interconnexion des relations canado-américaine en matière énergétique et reconnu leur importance. M. Wilkinson a fait valoir que les droits de douane et les menaces à cet effet nuisaient aux populations et aux intérêts économiques de part et d'autre de la frontière. Ces mesures commerciales mettent en péril une relation de longue date qui favorise une prospérité partagée depuis des générations, tout en compromettant la sécurité et la stabilité de l'Amérique du Nord.

M. Wilkinson a aussi rencontré la secrétaire à l'Énergie du Mexique, Luz Elena González, le commissaire européen à l'Énergie et au Logement, Dan Jørgensen, et d'autres partenaires étrangers afin de souligner que le Canada est prêt à faire des affaires en tant que fournisseur d'énergie stable et fiable pour le monde entier.

CERAWeek 2025 s'inscrit dans un effort concerté du gouvernement du Canada pour promouvoir des solutions énergétiques sûres et durables, favoriser la collaboration internationale et présenter le Canada comme une source sûre et fiable d'énergie et de minéraux critiques.

Citation

« Nous sommes ici pour montrer au monde les ressources énergétiques, la capacité d'innovation et le savoir-faire du Canada. Le Canada est un fournisseur d'énergie sûr qui inspire confiance. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de ressources naturelles, est attaché au développement responsable et investit sérieusement dans l'innovation technologique et les infrastructures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

Le ministre Wilkinson était accompagné à CERAWeek par le premier ministre de la Saskatchewan , Scott Moe , la première ministre de l' Alberta , Danielle Smith , le ministre de l'Énergie et des Minéraux de l' Alberta , Brian Jean , et le ministre de l'Énergie et de l'Électrification de l' Ontario , Stephen Lecce .

, , la première ministre de l' , , le ministre de l'Énergie et des Minéraux de l' , , et le ministre de l'Énergie et de l'Électrification de l' , . CERAWeek rassemble plus de 10 000 délégués de plus de 2 000 entreprises réparties dans 80 pays.

Le Canada est le principal fournisseur d'énergie des États-Unis, et son énergie alimente l'économie américaine - seulement pour l'énergie, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux atteignait 198,2 milliards de dollars canadiens en 2023.

est le principal fournisseur d'énergie des États-Unis, et son énergie alimente l'économie américaine - seulement pour l'énergie, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux atteignait 198,2 milliards de dollars canadiens en 2023. Les exportations d'énergie du Canada représentent environ 27 % de toutes les exportations de marchandises destinées aux États-Unis.

Plus de 35 grandes lignes électriques et 70 oléoducs et gazoducs traversent notre frontière commune, assurant le transport bidirectionnel de l'énergie.

Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux, dont 21 des 50 minéraux jugés critiques par la U.S. Geological Survey (Commission géologique des États-Unis).

produit plus de 60 minéraux et métaux, dont 21 des 50 minéraux jugés critiques par la U.S. Geological Survey (Commission géologique des États-Unis). Des millions d'emplois dépendent de cette relation des deux côtés d'une frontière que traversent chaque jour pour plus de 2,5 milliards de dollars US de biens et de services.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Carolyn Svonkin, Directrice de la gestion des enjeux, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]