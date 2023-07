Entente de principe conclue pour les syndiqué-es de Harsco

SOREL-TRACY, QC, le 15 juill. 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale aujourd'hui, les membres du syndicat d'Harsco-CSN ont adopté à 86 %, par voie de scrutin secret, l'entente de principe intervenue jeudi dernier.

Les syndiqué-es ont obtenu des gains importants quant aux heures supplémentaires travaillées, aux primes de soirs et de fin de semaine, à l'augmentation de la cotisation de l'employeur au régime de retraite et surtout, des augmentations salariales totalisant 23 % sur quatre ans incluant une rétroactivité pour certains corps de métier. « Avec l'indice des prix à la consommation actuelle, nous n'avions pas le choix d'aller chercher ces avantages pour nos membres », déclare Gaétan Provençal, président du syndicat.

« Après 19 séances de négociation, ce n'est pas peu dire que nous avons travaillé fort pour obtenir le meilleur contrat de travail possible pour nos membres. Cette entente de principe est à la hauteur de nos attentes. Depuis que nous sommes avec la CSN, nous avons été épaulés dans notre mobilisation et nous avons tout mis en œuvre pour aboutir à une convention collective satisfaisante », conclut M. Provençal.

« Les relations de travail étaient tendues dans les derniers mois à l'usine. Les membres se sont tenus debout et récoltent aujourd'hui le respect de l'employeur qu'ils méritaient. Nous étions fiers de les accueillir à la CSN l'an dernier et nous continuerons de les appuyer dans le maintien de bonnes conditions de travail. Les employé-es de l'usine pratiquent un métier souvent difficile et ils ont droit à une reconnaissance de la direction. La fédération les félicite pour la lutte menée dans les derniers mois », déclare Serge Berthiaume, vice-président à la vie syndicale à la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

Les employé-es de Harsco environnemental ont adhéré à la CSN il y a un peu plus d'un an. L'entreprise récupère et traite les scories et les autres matières résiduelles provenant de fonderies et d'aciéries pour en recycler le métal ou en faire des granulats destinés à la construction routière, commerciale et industrielle.

« Je félicite le syndicat pour sa nouvelle convention collective. Les employé-es pourront rentrer travailler en étant fiers des gains récoltés. L'importance de la mobilisation et de la solidarité est une fois de plus démontrée », ajoute Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Harsco rassemble 80 membres et est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN). La FIM-CSN rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

Le Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) dénombre plus de 33 000 adhérents issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, dans la région.

