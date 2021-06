Entente de partenariat régional en tourisme - Investissements de plus d'un demi-million de dollars dans Charlevoix

QUÉBEC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer aujourd'hui des investissements de 515 000 $ pour soutenir concrètement la réalisation de onze projets de nature touristique dans la région de Charlevoix. Cette aide vise à bonifier l'offre de la région touristique de Charlevoix et à rendre cette dernière encore plus attrayante.

C'est ce qu'ont annoncé la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Émilie Foster, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le président de Tourisme Charlevoix, M. Martin Dufour.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Charlevoix.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer encore une fois la créativité et le dynamisme des entreprises touristiques de Charlevoix. Nous pouvons enfin espérer le meilleur pour les prochaines saisons touristiques, et il est plus important que jamais de poursuivre le développement de notre belle offre afin d'accueillir les Québécois et, bientôt, les visiteurs de l'international. Je salue l'excellent travail de nos gens d'affaires et de leurs partenaires, qui, grâce à leurs réalisations, font de notre destination un endroit sans pareil. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis fière de faire l'annonce de ces superbes projets, qui rehausseront l'offre touristique de la région. Ils démontrent à quel point les acteurs du milieu sont inventifs et soucieux d'en donner toujours plus à leurs clientèles et d'en attirer de nouvelles. Ces aides financières permettront de faire briller davantage notre beau coin de pays en le rendant encore plus attrayant. J'en suis très heureuse, car c'est toute la population charlevoisienne qui en profitera! »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« Tourisme Charlevoix est fier de participer à l'amélioration de l'offre touristique régionale en appuyant financièrement ces projets aux retombées fort prometteuses. En amenant celle-ci à un niveau supérieur, ces entrepreneurs contribuent à concrétiser la vision de Tourisme Charlevoix, soit de faire de notre région une destination exceptionnelle de calibre national et international. »

Martin Dufour, président de Tourisme Charlevoix

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Cabines Horizon Charlevoix Implantation de trois unités d'hébergement de type scandinave entièrement équipées à Baie-Saint-Paul. 50 000 $ Club cycliste Charlevoix Création d'un centre régional de vélo de montagne et de randonnée pédestre quatre saisons. 45 000 $ Corporation municipale de la paroisse de Saint-Urbain Développement d'une offre diversifiée de sentiers de vélo de montagne. 45 000 $ Groupe Germain Implantation de bornes d'enregistrement automatique. 10 000 $ La Papeterie Saint-Gilles Refonte complète de l'expérience du visiteur à l'Économusée du papier. 50 000 $ Le Massif de Charlevoix Implantation d'une activité de luge estivale. 50 000 $ Le Riviera - Camping au bord de la rivière Ajout de quatre minichalets. 40 000 $ Les chalets de la colline Construction de quatre microchalets au cœur du village de Baie-Sainte-Catherine. 60 000 $ Les Montagnards de Charlevoix Construction d'une écurie-auberge et offre de randonnées équestres. 65 000 $ Repère Boréal Ajout de six nouvelles unités d'hébergement insolite. 50 000 $ Momentôm Refuges Nature Construction de quatre unités de prêt-à-camper de luxe quatre saisons et rénovation du chalet principal. 50 000 $ Total

515 000 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

