Ensemble contre la violence faite aux femmes - Lancement des 12 journées d'action contre la violence faite aux femmes

QUÉBEC, le 25 nov. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce le lancement des Journées d'action contre la violence faite aux femmes.

Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, la société québécoise se mobilise contre la violence fondée sur le sexe et réfléchit à des pistes de solutions pour y remédier.

Rappelons que le 25 novembre a été désigné par l'Organisation des Nations unies comme la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, alors que le 6 décembre a été institué par le Parlement du Canada comme la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, en souvenir des 14 femmes assassinées à l'École Polytechnique de Montréal.

Cette année, le gouvernement du Québec offre un soutien financier de près de 160 000 dollars à 6 organisations qui travaillent à informer et sensibiliser la population en matière de violence faite aux femmes dans le cadre des Journées d'action.

Les personnes qui souhaitent démontrer leur appui à la lutte contre la violence faite aux femmes peuvent le faire en arborant le ruban blanc, symbole de cette lutte, ainsi qu'en participant à l'une des nombreuses activités organisées dans les différentes régions du Québec.

Pour connaître les activités qui ont lieu dans votre région, consultez la programmation du Comité 12 jours, une coalition québécoise coordonnée par la Fédération des femmes du Québec et rassemblant une quinzaine d'organisations féministes.

Citation :

« Encore aujourd'hui, les femmes représentent l'écrasante majorité des victimes de violence sexuelle et de violence conjugale. Les 12 jours d'action nous rappellent chaque année l'importance de se mobiliser en tant que société pour s'y opposer. Nous faisons toutes et tous partie de la solution. Ensemble, positionnons-nous contre la violence faite aux femmes, parce qu'elles sont des femmes. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les organisations financées cette année par le gouvernement du Québec pour la mise en œuvre de projets dans le cadre des Journées d'action sont : l'Alliance des maisons d'hébergement de 2 e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale; la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES); le Comité 12 jours (Fédération des femmes du Québec); la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF); Femmes autochtones du Québec (FAQ); le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec (GAIHST).

Au Québec, les femmes demeurent les principales victimes de plusieurs formes de violence : 89,2 % des personnes victimes d'agressions sexuelles sont des filles et des femmes; 95 % des victimes de proxénétisme et de traite des personnes sont des filles et des femmes; 75,3 % des victimes d'infractions contre la personne commises dans un contexte conjugal sont des femmes.

Le gouvernement du Québec a développé depuis des décennies une expertise en matière de lutte contre la violence faite aux femmes. Il mène plusieurs actions en ce sens, notamment via la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, lancée le 20 juin 2022. En avril 2024, le gouvernement du Québec a bonifié la Stratégie intégrée en violence par l'ajout de 13 actions. Celles-ci visent entre autres le financement d'organismes communautaires œuvrant auprès des personnes victimes ou des auteurs de violence.

Liens connexes :

Pour plus d'information, consultez la page Journées d'action contre la violence faite aux femmes | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

