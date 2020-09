Les ministres Mélanie Joly et Mary Ng annoncent des investissements de plus de 10 millions de dollars pour soutenir les femmes entrepreneures

MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les entreprises canadiennes dans leur diversité, clé du succès d'une reprise économique forte et inclusive dans un contexte de pandémie. Or, seulement 16 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes, alors que des études démontrent qu'en favorisant leur participation économique, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars à son PIB. La contribution pleine et égale des femmes au développement économique est souhaitable et essentielle à la compétitivité du pays; c'est non seulement la bonne chose à faire, mais également l'approche la plus profitable.

Les femmes entrepreneures se heurtent toutefois à des obstacles au fur et à mesure qu'elles progressent dans leur parcours - et les enjeux causés par la pandémie de COVID-19 les confrontent à de nouveaux défis. Alors que leur présence s'accentue au sein de secteurs économiques variés, qu'il s'agisse de l'agroalimentaire, du manufacturier, des produits métalliques, des sciences de la vie ou du textile, le gouvernement du Canada s'assure de les soutenir adéquatement pour renforcer leur pouvoir économique en les appuyant directement ou en rendant facilement accessibles les ressources et les capitaux dont elles ont besoin.

Un soutien sur mesure pour les femmes entrepreneures

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, annoncent des investissements fédéraux de plus de 10 millions de dollars pour aider les femmes entrepreneures du Québec à accéder aux ressources dont elles ont besoin afin d'affirmer leur présence et d'assurer une croissance forte et durable de leur entreprise. Ce financement, accordé par DEC, appuiera 38 projets porteurs qui permettront à des entreprises de croître, d'innover, de se développer et de créer des emplois.

Parmi ces projets, sept associations et organismes actuellement bénéficiaires du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) bénéficieront d'appuis supplémentaires totalisant 3 146 000 $ pour aider les femmes entrepreneures tout au long de la pandémie de COVID-19.

L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les femmes entrepreneures et de l'importance accordée à la croissance de leurs entreprises. Cet investissement témoigne d'une réelle volonté de créer une économie diversifiée et inclusive qui favorise la prospérité et l'établissement d'une meilleure qualité de vie pour tous. Le gouvernement du Canada reconnaît la valeur de la participation des femmes à l'économie, qui est essentielle à la compétitivité et à la prospérité du pays. Elles aussi jouent un rôle majeur dans la reprise économique du Canada.

Le complément d'information sur les projets est fourni dans le document connexe.

Citations

« Nous avons pris des engagements concrets pour que les femmes participent à part entière à l'économie : nous sommes là pour les aider à avoir plus facilement accès au financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin pour faire croître leurs entreprises. Nous sommes plus déterminés que jamais à prouver que la croissance économique passe par l'égalité des chances entre les sexes. Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes entrepreneures. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous comprenons les défis auxquels les entreprises sont confrontées en raison de la pandémie de COVID-19, et ces défis peuvent être amplifiés pour les femmes entrepreneures. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront les entrepreneures de l'ensemble des communautés du Québec à avoir accès au soutien ciblé dont elles ont besoin dès maintenant ainsi que pendant la relance économique. »

L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Les petites entreprises canadiennes d'un océan à l'autre sont au cœur de nos communautés et nous nous engageons à les aider à rebondir à mesure que nous sortons de la pandémie. Nombre de ces petites entreprises sont détenues par des femmes entrepreneures et nous avons adapté notre soutien pour que davantage d'entreprises canadiennes reçoivent l'aide dont elles ont besoin. Nous continuerons à faire le nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens et la vitalité de notre économie. »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du Fonds pour l'écosystème de la SFE, du Fonds pour les expériences canadiennes et du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

Le gouvernement du Canada fait progresser l'autonomisation économique des femmes avec la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, un investissement de près de 5 milliards de dollars qui vise à doubler le nombre d'entreprises appartenant à des femmes d'ici 2025.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Alexander Cohen, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]