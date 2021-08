SHERBROOKE, QC, le 6 août 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu d'énormes répercussions sur les jeunes Canadiens. En effet, bon nombre d'entre eux ont vu disparaître leurs emplois d'été, leurs stages et leurs plans de célébration de fin d'études. Pour les aider pendant cette période sans précédent, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures de soutien pour les jeunes notamment plus de 300 000 opportunités d'emploi pour les jeunes et les étudiants depuis le début de la pandémie.

Aujourd'hui, lors d'une visite à l'Université de Sherbrooke, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton--Stanstead, Marie-Claude Bibeau, et la secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, ont annoncé, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, que la Fédération des chambres du commerce du Québec recevra jusqu'à 36,7 millions de dollars pour créer des stages pratiques pour les étudiants postsecondaires du Québec.

Ce financement permettra de soutenir la création de jusqu'à 4 000 stages pratiques au Québec dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants. Les employeurs auront accès aux soutiens financiers pour créer des stages tandis que les étudiants bénéficieront de stages pratiques rémunérés en lien avec leurs intérêts et leur domaine d'études.

La ministre Bibeau a également souligné l'octroi de plus de 239,8 millions de dollars en 2021-2022 pour financer le Programme de stages pratiques pour étudiants, créant ainsi 50 000 placements (soit une augmentation de 20 000 placements) pour des étudiants de niveau postsecondaire par l'entremise de partenaires de prestation nouveaux et existants partout au Canada. Cet investissement fait partie des mesures récemment mises en place par le gouvernement du Canada dans le cadre du budget de 2021. Parmi ces mesures, plus de 5,7 milliards de dollars seront alloués au cours des cinq prochaines années pour aider les jeunes Canadiens à poursuivre et à terminer leurs études, pour accorder un allégement supplémentaire de la dette d'études aux jeunes diplômés, et pour les permettre d'accéder à de plus nombreuses opportunités d'emploi. Cette somme s'ajoute aux 7,4 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans les jeunes du pays depuis le début de la pandémie.

Citations

« L'incertitude ressentie par de nombreux jeunes aujourd'hui peut être accablante, mais le gouvernement du Canada s'efforce de les aider. Les stages pratiques que la Fédération des chambres de commerce du Québec mettra en place aideront les étudiants du Québec à traverser cette période difficile, afin qu'ils puissent bâtir leur carrière et façonner leur avenir. Nous sommes fermement résolus à poursuivre le travail entamé pendant la pandémie pour aider les étudiants et à les soutenir au cours de la prochaine année scolaire. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Les jeunes sont nos meneurs d'aujourd'hui et de demain. En cette période sans précédent, nombre d'entre eux ne sont pas certains de la façon dont la pandémie de la COVID-19 affectera leur avenir. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les étudiants du Québec aient les opportunités et acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour réussir maintenant et dans les années à venir. »

- La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau

« Les jeunes Québécois ont bien ressenti les difficultés de la pandémie. C'est pourquoi notre gouvernement s'efforce d'aider les jeunes à surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés alors qu'ils poursuivent leurs rêves et entrent sur le marché du travail dans cette nouvelle réalité. Je suis immensément fière du travail que nous accomplissons avec des organismes comme la Fédération des chambres du commerce du Québec pour aider les jeunes à acquérir les outils dont ils ont besoin et pour entamer des carrières fructueuses tout en priorisant les employeurs du Québec. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière

« Après cette longue période d'incertitudes, nous nous devons d'accompagner nos jeunes vers le chemin de la réussite. Alors qu'ils représentent l'avenir même du développement économique, ils ont été les premiers impactés par les effets néfastes de la pandémie. L'insertion professionnelle offerte dans le cadre de ce programme offrira ainsi un véritable coup de pouce à de nombreux étudiants aux portes de leur carrière professionnelle. C'est donc avec fierté que nous apportons notre expertise au profit de cette initiative riche et innovante. »

- Le président-directeur général de la Fédération des chambres du commerce du Québec, Charles Milliard

« Les stages pratiques enrichissent le parcours des étudiantes et étudiants en facilitant un apprentissage pratique essentiel au développement des compétences et en leur permettant d'obtenir un diplôme avec un bagage d'expérience sur le marché du travail. C'est assurément une excellente nouvelle pour nos universités québécoises qui pourront développer davantage leurs offres de stages. »

- La vice-rectrice aux études de l'Université de Sherbrooke, Christine Hudon

Les faits en bref

La Fédération des chambres de commerce du Québec fait partie des 18 organismes financés dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants.

Le budget de 2019 a élargi le Programme de stages pratiques pour étudiants en collaborant avec sept nouveaux partenaires dans le but d'offrir des placements aux étudiants postsecondaires dans des domaines autres que les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et les affaires, notamment dans les arts et les sciences humaines et sociales. Ces fonds permettront de faire en sorte que les stages sont offerts à tous les étudiants qui veulent y participer.

La subvention salariale du Programme de stages pratiques pour étudiants a été augmentée jusqu'au 31 juillet 2021 pour couvrir jusqu'à 75 % du coût des salaires dans tous les stages.

Liens connexes

Suivez‑nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Ashley Michnowski, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca