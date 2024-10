GATINEAU, QC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Alors que l'hiver approche, beaucoup de Canadiens commencent à envisager une escapade à l'étranger pour leurs vacances. Qu'ils prévoient partir pendant le temps des fêtes ou la semaine de relâche, Service Canada encourage les voyageurs à vérifier la validité de leur passeport en fonction des exigences d'entrée et de sortie du pays de destination, qui peuvent comprendre une période de validité minimale. Le passeport doit répondre à ces exigences.

Comme il est toujours préférable de bien planifier, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a encouragé aujourd'hui tous les Canadiens qui ont besoin d'un premier passeport pour adulte ou d'un passeport pour leur enfant à présenter une demande le plus tôt possible, au moins six mois avant la date de leur voyage. Dans le cas des personnes qui ont déjà un passeport pour adulte, Service Canada leur recommande de commencer le processus de renouvellement au moins six mois avant l'expiration du passeport. En amorçant bien à l'avance le processus, les voyageurs disposeront de suffisamment de temps pour rassembler les documents et les renseignements requis en vue du renouvellement. Ils pourraient aussi éviter de se retrouver dans une situation où ils ne pourraient pas entrer au pays de leur choix ou en sortir même s'ils ont un passeport valide à cause des exigences d'entrée et de sortie.

Les Canadiens qui veulent demander un passeport peuvent se rendre sur la page eServiceCanada pour prendre rendez‑vous au point de service de Service Canada le plus proche. Tous les formulaires requis doivent être remplis avant le rendez-vous. Des services de passeport sans rendez-vous sont également offerts.

Selon la date prévue de leur départ du Canada, les Canadiens ont diverses options pour présenter une demande de passeport :

Aucun voyage prévu dans l'immédiat : Les Canadiens qui n'ont pas de plan de voyage dans l'immédiat peuvent présenter leur demande par la poste, ou encore en personne à n'importe lequel des Centres Service Canada, des bureaux des passeports ou des sites de services mobiles réguliers.

Les Canadiens qui n'ont pas de plan de voyage dans l'immédiat peuvent présenter leur demande par la poste, ou encore en personne à n'importe lequel des Centres Service Canada, des bureaux des passeports ou des sites de services mobiles réguliers. Voyage prévu dans les semaines à venir : Les Canadiens qui partiront en voyage dans les semaines à venir peuvent se rendre dans un Centre Service Canada ou un bureau des passeports offrant le service de traitement des demandes dans un délai de 10 jours ouvrables. Ce délai n'inclut pas le temps de livraison du passeport par la poste. Les clients peuvent également choisir d'aller chercher leur passeport une fois qu'il sera prêt.

Les Canadiens qui partiront en voyage dans les semaines à venir peuvent se rendre dans un Centre Service Canada ou un bureau des passeports offrant le service de traitement des demandes dans un délai de 10 jours ouvrables. Ce délai n'inclut pas le temps de livraison du passeport par la poste. Les clients peuvent également choisir d'aller chercher leur passeport une fois qu'il sera prêt. Voyage prévu dans les deux semaines : Les Canadiens qui ont besoin d'un passeport en moins de deux semaines doivent se rendre dans un bureau des passeports offrant le service de retrait urgent ou express. Ils devront fournir une preuve de voyage. Pour en savoir plus, consultez la page Web Demander des services urgents, express ou d'urgence de fin de semaine pour obtenir un passeport.

Les Canadiens qui ont besoin d'un passeport en moins de deux semaines doivent se rendre dans un bureau des passeports offrant le service de retrait urgent ou express. Ils devront fournir une preuve de voyage. Pour en savoir plus, consultez la page Web Demander des services urgents, express ou d'urgence de fin de semaine pour obtenir un passeport. Visitez la page Web Trouver un point de service de passeport au Canada pour obtenir tous les détails sur les bureaux des passeports, y compris les temps d'attente estimés aux bureaux qui offrent le service de traitement des demandes de passeport dans les 10 jours ouvrables.

S'ils connaissent la date de leur voyage, les Canadiens doivent l'indiquer dans leur demande de passeport.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Programme de passeport, les points de service de Service Canada et les normes de service, veuillez visiter le site Passeports canadiens et autres documents de voyage : Présenter une demande au Canada.

Citation

« Voyager peut souvent être stressant, mais obtenir un passeport ne devrait pas l'être. En planifiant bien à l'avance et en choisissant l'option de service qui convient à votre situation, vous pouvez éviter les périodes d'affluence dans les Centres Service Canada et les bureaux des passeports. Je recommande vivement aux Canadiens qui souhaitent voyager à l'étranger de s'assurer qu'ils possèdent un passeport valide dès qu'ils commencent à planifier leur voyage. Vérifiez la date d'expiration de votre passeport et assurez-vous qu'il vous permet d'entrer dans votre pays de destination. Si vous avez besoin d'un nouveau passeport, Service Canada pourra vous aider. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Faits en bref

La norme de service pour le traitement des demandes de passeport présentées dans la plupart des Centres Service Canada, aux sites de services mobiles réguliers et par la poste est de 20 jours ouvrables, plus le délai de livraison postale.

La norme de service pour le traitement des demandes de passeport soumises aux bureaux des passeports et dans les Centres Service Canada désignés est de 10 jours ouvrables, plus le délai de livraison par la poste si le retrait en personne n'est pas demandé.

Les temps d'attente estimés aux bureaux offrant le service de traitement des demandes de passeport en 10 jours ouvrables sont affichés sur la page Web Trouver un point de service de passeport au Canada.

Pour connaître l'état d'avancement de leur demande, les demandeurs qui ont présenté une demande en personne auront besoin du numéro de dossier ou de référence indiqué sur leur reçu. Ceux qui ont soumis leur demande par la poste ou qui ne connaissent pas leur numéro de référence peuvent demander qu'on leur envoie leur numéro à l'adresse courriel qu'ils ont fournie dans leur demande. L'état des demandes soumises en personne pourra être communiqué après 5 jours ouvrables, tandis que l'état des demandes soumises par la poste pourra être communiqué après 10 jours ouvrables.

Plutôt que de téléphoner à Service Canada ou de se rendre dans un point de service, les demandeurs peuvent vérifier l'état de leur demande en quelques clics à l'aide du Vérificateur de l'état d'une demande de passeport. Pour utiliser ce service en ligne, les clients doivent avoir fourni une adresse de courriel dans leur demande de passeport.

Au cours de l'exercice 2023-2024, le nombre de passeports délivrés a augmenté d'environ 33 % par rapport à l'exercice précédent, et Service Canada a dépassé son objectif de rendement fixé à 90 % puisqu'il a traité 92 % des demandes de passeport dans les délais prévus par les normes de service.

En 2024-2025, Service Canada prévoit recevoir entre 5,19 millions et 5,74 millions de demandes de passeport. Service Canada est en voie de dépasser une fois de plus son objectif de rendement en matière de normes de service, malgré l'augmentation importante de la demande.

