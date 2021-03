Le gouvernement du Canada réitère son appui à MONTRÉAL EN LUMIÈRE pour sa 22e mouture

MONTRÉAL, le 4 mars 2021 /CNW/ - Cette année encore, MONTRÉAL EN LUMIÈRE offre des dizaines d'activités dans le cadre de son 22e rendez-vous. Compte tenu des dernières mesures sanitaires mises en place au Québec et pour assurer le succès de cette rencontre en toute sécurité, MONTRÉAL EN LUMIÈRE a décidé d'inclure des activités virtuelles afin de faire rayonner de toutes les façons possibles les artistes de chez nous.

Notre gouvernement est heureux d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes un festival qui dynamise Montréal en période hivernale. Chaque année, depuis plus de deux décennies, les organisateurs du rendez-vous adaptent leur programmation pour offrir aux festivaliers des expériences uniques et enrichissantes.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de l'aide financière de Patrimoine canadien pour la tenue du 22e festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui se déroulera du 4 au 28 mars 2021. Le Ministère accorde 68 750 dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme permettra de soutenir la programmation artistique.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, tient également à souligner l'appui de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) dans le cadre de cette 22e édition. La contribution non remboursable de 1,125 million de dollars de DEC a permis d'appuyer les organisateurs dans leurs efforts de commercialisation internationale en 2019 et 2020 et de rendre possible le développement et la mise en place d'une nouvelle offre de produits sur le thème de la gastronomie en 2021.

Citations

« MONTRÉAL EN LUMIÈRE démontre une fois de plus cette année qu'il est possible d'innover et de présenter une offre différente dans le même esprit rassembleur et festif auquel nous sommes habitués depuis plus de 20 ans. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, le festival contribuera au dynamisme de la métropole en plein hiver, en plus de faire la promotion des restaurateurs de chez nous, qui font notre fierté. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Profitez pleinement de cet incontournable rendez-vous annuel. Je salue le travail des artisans de MONTRÉAL EN LUMIÈRE qui ont su adapter leur programmation à la situation difficile que nous traversons collectivement pour offrir aux festivaliers une expérience hivernale extraordinaire. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Malgré la pandémie, MONTRÉAL EN LUMIÈRE revient réchauffer les cœurs, les esprits et les papilles cet hiver. Nous sommes fiers et heureux de vous présenter une programmation haute en saveurs, en couleurs et en lumières! Sans nos partenaires, il nous aurait été impossible de faire briller l'hiver montréalais, le savoir-faire de notre industrie gastronomique et culturelle de même que de soutenir nos artistes et artisans. Nous vous souhaitons un très bon festival concocté par une équipe créative et inspirée. »

- Jacques Primeau, directeur général, MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Les faits en bref

Fondé en 2000, MONTRÉAL EN LUMIÈRE revient pour une 22e année un peu particulière. Une grande partie de sa programmation est numérique.

La 18e Nuit blanche, qui aura lieu le samedi 13 mars 2021, propose de nombreuses activités virtuelles. C'est l'occasion rêvée de prendre un bain de culture et de découvrir la foisonnante créativité artistique et musicale de Montréal.

Liens connexes

MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Programme de développement économique du Québec

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; Alexander Cohen, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, 613-404-9121, [email protected]; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca