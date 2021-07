« Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens sont conscients de l'importance d'une bonne santé mentale au travail et à la maison; pourtant, nombreux sont ceux qui ont besoin d'un soutien supplémentaire », souligne Mary Ann Baynton, directrice générale, Stratégie et collaboration, Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. « Puisque chaque campus est différent, ces 14 subventions donnent à tous les bénéficiaires la souplesse requise pour financer des programmes ou créer des initiatives répondant à leurs besoins. »

Voici les bénéficiaires :

Université de Waterloo - Waterloo, Ontario

Collège Lethbridge - Lethbridge, Alberta

Université Nipissing - North Bay, Ontario

Collège Keyin - Terre-Neuve-et-Labrador

Université Carleton - Ottawa, Ontario

Université d'Ottawa - Ottawa, Ontario

Collège Keyin - Windsor, Ontario

Université Wilfrid Laurier - Brantford, Ontario

Université Concordia - Edmonton, Alberta

Université Capilano - North Vancouver, Colombie-Britannique

Collège Sheridan - Oakville, Ontario

Collège Camosun - Victoria, Colombie-Britannique

Université Wilfrid Laurier - Waterloo, Ontario

Université de Regina - Regina, Saskatchewan

Qu'il s'agisse de mettre sur pied un nouvel atelier sur la santé mentale, de préparer des cahiers d'exercices gratuits ou d'organiser des activités de mieux-être, chaque bénéficiaire utilisera la subvention à sa façon. Par exemple, l'an dernier, le Collège Sheridan a acheté des cartes-cadeaux pour aider les personnes en situation d'insécurité alimentaire. Il a aussi offert aux membres du personnel et du corps professoral de s'abonner gratuitement à une application de méditation.

« C'est un plaisir de faire équipe avec des organismes qui ont des vues similaires, comme Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Au cours des deux dernières années, ces subventions ont permis d'apporter des améliorations tangibles dans les campus au Canada », explique Sarah Jenner, cofondatrice et directrice générale, Employeur consciencieux Canada. « Grâce à cet appui supplémentaire, de nombreuses ressources qui soutiennent la santé mentale et le bien-être ont été créées. Nous sommes ravis de pouvoir aider les jeunes à passer de la survie à la réussite. »

Le projet Mindful Campuses a été lancé en 2019 pour soutenir les établissements postsecondaires, les membres du personnel et du corps professoral ainsi que les étudiants à l'échelle du Canada.

