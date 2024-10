Près de 70 % des Canadiens déclarent ressentir des signes avant-coureurs d'épuisement professionnel

WINNIPEG, MB, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le Mois de la santé au travail commence aujourd'hui. C'est l'occasion de prioriser et d'améliorer le bien-être au travail. Pour donner le coup d'envoi, Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de la Canada Vie, et Recherche en santé mentale Canada ont publié une nouvelle étude qui révèle que le nombre de travailleurs canadiens faisant état d'épuisement professionnel est plus faible qu'il ne l'était pendant la pandémie. Toutefois, l'épuisement professionnel demeure une préoccupation importante pour les travailleurs.

Près d’un travailleur canadien sur quatre rapporte souffrir d’épuisement professionnel. (Groupe CNW/Canada Vie)

La nouvelle étude, menée en juillet 2024, révèle également que près d'un travailleur canadien sur quatre (24 %) rapporte souffrir d'épuisement professionnel. Il s'agit là d'une baisse, car en décembre 2021, c'est plus du tiers des Canadiens (35 %) qui ressentaient un tel épuisement.

« Je suis heureuse de constater qu'il y a moins de travailleurs qui signalent un épuisement professionnel que pendant la pandémie; c'est un pas dans la bonne direction », affirme Mary Ann Baynton, directrice générale, Stratégies et collaboration, Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. « Mais trop de Canadiens éprouvent encore des difficultés. Nous encourageons les employeurs à continuer de trouver des moyens de réduire les facteurs de stress au travail et d'empêcher l'épuisement professionnel. »

Le quart des répondants au sondage indiquent avoir souffert d'épuisement professionnel au cours des 12 derniers mois. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que 69 % des travailleurs canadiens affirment présenter des symptômes qui pourraient mener à un épuisement professionnel. Voici quelques données tirées du sondage :

40 % des répondants disent éprouver de la fatigue

38 % des répondants déclarent une baisse de motivation

29 % des répondants sentent qu'ils sont moins efficaces et qu'ils manquent d'énergie

26 % des répondants ressentent un sentiment d'irritabilité

« Chaque symptôme en soi n'est pas une indication qu'une personne souffre d'épuisement professionnel », explique Mme Baynton. « Toutefois, il est important de porter attention à ces signes avant que les effets négatifs de l'épuisement professionnel se fassent sentir. Pour la plupart des gens, il n'est pas facile de se remettre d'un épuisement professionnel. Il est donc primordial de reconnaître les symptômes et de les traiter rapidement. »

Les travailleurs de la santé continuent de faire partie du secteur le plus touché, avec un taux d'épuisement professionnel de 38 %, ce qui représente tout de même une baisse par rapport au taux de 53 % enregistré en 2021. Tout comme pour la population canadienne dans son ensemble, il y a une amélioration dans ce secteur. Il n'en reste pas moins qu'avec un résultat 14 % au-dessus de la moyenne nationale, les travailleurs de la santé sont les plus à risque de souffrir d'un épuisement professionnel. Les éducateurs et les travailleurs des services à l'enfance ainsi que les employés dans le commerce de détail suivent de près, car 27 % des travailleurs dans ces deux secteurs font état d'épuisement professionnel.

« Peu importe le secteur, il est essentiel de profiter de l'élan positif que nous constatons pour trouver des moyens de réduire davantage les facteurs qui causent du stress en milieu de travail et qui peuvent contribuer à l'épuisement professionnel », affirme Mme Baynton. « Comme l'épuisement professionnel peut devenir chronique, la mise en place de stratégies de prévention est considérée comme l'approche la plus efficace. »

Grâce à des études fondées sur des données probantes, Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale a créé un atelier virtuel gratuit pour aider à prévenir et à gérer l'épuisement professionnel. Les employeurs et les leaders peuvent en apprendre davantage sur la gestion de la charge de travail et du stress et acquérir de précieuses compétences en matière d'équilibre travail-vie personnelle. Les employés ont également accès à d'autres ressources et outils gratuits visant à réduire le risque d'épuisement professionnel.

Vous pouvez consulter le rapport complet de 2024 intitulé Santé et sécurité psychologiques sur le lieu de travail, qui précise notamment la méthodologie utilisée et les principales conclusions tirées, dans le site Web de Recherche en santé mentale Canada. Vous y trouverez aussi une infographie présentant les principaux résultats. Vous pouvez également lire le rapport de 2021 sur la santé et la sécurité psychologiques sur les lieux de travail au Canada et le communiqué de presse de la Canada Vie sur les résultats de cette étude.

À propos de Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale

Créé en 2007, le site Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de la Canada Vie, est une source importante de ressources et d'outils pratiques et gratuits et est conçu pour aider à prévenir et à gérer les problèmes de santé mentale en milieu de travail et à intervenir, le cas échéant. Le Canada est reconnu dans le monde entier comme un chef de file en ce qui a trait à la santé mentale en milieu de travail. De nombreuses personnes et organisations ont contribué à cette notoriété, et nous nous sentons privilégiés d'avoir joué un rôle dans beaucoup d'initiatives importantes. Pour en savoir plus, visitez le site Web strategiesdesantementale.com.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Pour en savoir plus, consultez canadavie.com.

À propos de Recherche en santé mentale Canada

Recherche en santé mentale Canada (RSMC) est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à améliorer la qualité de vie d'un Canadien sur cinq aux prises avec un problème de santé mentale ainsi que les familles, les proches aidants et les collectivités. Nous faisons progresser les connaissances en matière de santé mentale fondées sur des preuves afin qu'elles permettent de résoudre des problèmes et qu'elles puissent être appliquées dans la vraie vie.

