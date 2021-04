Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie l'entretien des sentiers de ski de fond, de motoneige et de quad de ces deux régions afin d'attirer les amateurs d'activités hivernales d'ici et d'ailleurs pour les années à venir.

DRUMMONDVILLE, QC, le 9 avril 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La pratique d'activités hivernales en sentiers contribue à la vitalité des régions du Québec. Dans le contexte de pandémie mondiale, plusieurs d'entre elles ont été impactées, notamment par l'absence temporaire de touristes internationaux. Les activités de plein air ont toutefois permis aux gens d'ici de se divertir et de profiter de la beauté et des richesses qu'offre la nature canadienne, tout en aidant à la diversification de l'économie de nos communautés.

Pour mettre encore davantage en valeur les attraits incomparables qui entourent les régions du Québec et pour que les entreprises et les organismes offrant des activités hivernales en sentier soient prêts pour la prochaine saison, il faut continuer d'investir dans l'entretien des sentiers et présenter une expérience optimale aux touristes d'ici et d'ailleurs.

Rehausser l'expérience hivernale des prochaines saisons

Dans cette optique, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui des appuis financiers totalisant 539 063 $ aux Baroudeurs, au Club des neiges Sorel Tracy, au Club de ski de fond St-François, ainsi qu'au Club trois (3) et quatre (4) roues du comté Johnson dans le cadre de l'Initiative de tourisme hivernal.

Le complément d'information sur les projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada n'hésite pas à appuyer des projets de nature récréative, culturelle ou sportive qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici, encore plus en ces temps incertains. Les investissements annoncés aujourd'hui contribuent à améliorer et à préparer les installations en vue de la reprise post-COVID-19, et ces initiatives profiteront à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens puis, éventuellement, aux touristes de partout dans le monde.

« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui confirme notre volonté d'appuyer les projets de tourisme hivernal et réitère notre engagement envers les entreprises, les organismes et les citoyens canadiens en ces temps difficiles. Les contributions financières accordées à ces entreprises et organismes constituent de très bonnes nouvelles pour l'attractivité du Centre-du-Québec et de la Montérégie. Grâce aux investissements de notre gouvernement dans les attraits hivernaux, nous nous assurerons d'être prêts à recevoir les touristes de chez nous, puis de partout dans le monde! »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Le tourisme est un moteur économique pour toutes nos communautés et il fera partie intégrante de la relance de notre économie. Le tourisme hivernal dynamise quant à lui les régions pendant les mois les plus froids et contribue non seulement, comme nous l'avons vu dans le contexte de la pandémie, au bien-être des citoyens, mais aussi à la vitalité des économies locales. Notre gouvernement est fier de promouvoir des initiatives comme celles-ci, qui ont un effet positif sur le développement économique régional, soutiennent de bons emplois pour la classe moyenne et apportent de la joie aux gens dans un pays nordique comme le nôtre. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Dotée au départ d'une enveloppe de 10 M$ sur deux ans qui provient du Programme de développement économique du Québec de DEC, l'Initiative de tourisme hivernal est destinée à accroître la pratique d'activités et de sports hivernaux en sentiers et les retombées économiques qui en découlent. Elle permet aux organisations de faire l'acquisition d'équipements et de maintenir les activités liées à l'entretien sécuritaire de sentiers de ski de fond, de motoneige et de quad. En raison de l'importance des retombées des nombreux projets présentés dans le cadre de l'Initiative, le budget alloué a été bonifié et s'élève maintenant à près de 13 M$.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

