Élections générales municipales de 2025 - Tu aimes ton coin, va plus loin! : Contribuez au développement de votre communauté en vous présentant

QUÉBEC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Alors que les élections générales municipales de 2025 auront lieu dans un an, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, lance une campagne publicitaire pour encourager les citoyennes et citoyens de partout au Québec à se présenter comme mairesse, maire, conseillère ou conseiller dans leur municipalité.

La campagne Tu aimes ton coin, va plus loin! se déploiera en quatre volets, entre novembre 2024 et septembre 2025. Elle vise à pourvoir des postes d'élues et d'élus en recrutant de nouvelles voix dans près de 1 100 municipalités au Québec. Elle s'appuie sur l'attachement des gens à leur milieu de vie, cherchant à le transformer en un engagement concret au sein des municipalités.

Poser sa candidature à titre d'élue ou d'élu au palier municipal, c'est une occasion unique de contribuer significativement au bien-être de ses concitoyennes et concitoyens, et de relever des défis stimulants. C'est également une façon constructive d'aller plus loin dans son implication pour sa communauté!

Vers une meilleure représentativité

La campagne vise également à susciter un plus grand intérêt pour les fonctions électives chez les femmes et les jeunes. Ces derniers, par exemple, forment environ 25 % du bassin démographique, mais ne représentaient que 9,5 % des candidates et candidats lors des précédentes élections générales municipales, en 2021.

Pour s'informer

Tous ceux et celles qui souhaitent s'informer des étapes importantes pour poser sa candidature sont invités à s'abonner à l'infolettre de la campagne. La page Web www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca, qui inclut entre autres des outils à l'intention des candidates et candidats, est également disponible pour les accompagner dans leur démarche. Des séances d'information régionales seront d'ailleurs annoncées dans les semaines à venir.

Citations :

« Les élections municipales auront lieu le 2 novembre 2025, mais c'est dès aujourd'hui que la réflexion doit s'amorcer pour les futurs candidats! J'ai envie de dire à toutes les personnes qui désirent participer à l'amélioration de leur milieu que le fait de s'impliquer en politique municipale permet d'agir concrètement et de contribuer positivement au développement de sa communauté. Le rôle des élus municipaux est primordial pour notre démocratie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Il est important que les conseils municipaux à travers le Québec soient à l'image de la population, et cela passe par la participation des femmes. En devenant candidates et possiblement élues, elles vont participer aux processus de prise de décisions et faire valoir les intérêts spécifiques des femmes au moment de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques. Je tiens aussi à mentionner qu'il existe des ressources d'accompagnement pour celles qui souhaitent entreprendre cette belle et grande aventure. »

Martine Biron, ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Notons que le Secrétariat à la condition féminine participe financièrement à la réalisation de cette campagne de communication afin de poursuivre les efforts visant à augmenter la représentativité des femmes en politique. Lors des élections municipales de 2021, elles comptaient pour 35,5 % des candidatures.

La campagne Tu aimes ton coin, va plus loin! reprend entre autres l'idée des sympathiques panneaux routiers accueillant les visiteuses et visiteurs aux limites des municipalités, les transformant pour inciter les citoyennes et citoyens à se présenter aux élections générales municipales.

Le dépôt officiel des candidatures sera possible entre le 19 septembre et le 3 octobre 2025, alors que les élections générales municipales se tiendront le 2 novembre 2025.

Lors des dernières élections municipales, en 2021, plus de 8 000 postes étaient à pourvoir.

