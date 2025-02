Élections générales municipales de 2025 - Bienvenue aux candidatures : des séances d'information partout au Québec

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des élections générales municipales de 2025, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, invite les citoyens et citoyennes qui souhaitent poser leur candidature ou envisagent de le faire à participer à des séances d'information qui auront lieu dans l'ensemble des régions du Québec.

Offertes par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), ces rencontres virtuelles seront l'occasion pour les futurs candidats et candidates d'en apprendre plus sur les rôles et responsabilités des personnes élues, des municipalités et de leur conseil municipal. Les démarches à réaliser pour déposer sa candidature seront également abordées et des ressources d'accompagnement postélectorales seront présentées. Notons que le dépôt officiel des candidatures sera possible entre le 19 septembre et le 3 octobre 2025, alors que le scrutin se tiendra le 2 novembre.

Comment trouver une séance près de chez-moi?

Le calendrier des séances d'information peut être consulté dès maintenant. Des séances y seront ajoutées au fil des prochains mois. Les personnes intéressées sont invitées à visionner une capsule vidéo mettant en contexte ces rencontres. Elles peuvent également contacter la direction régionale du MAMH de leur territoire pour en apprendre davantage.

Citation :

« S'informer est la première étape nécessaire pour toute personne désirant s'impliquer en politique municipale. Les séances sont une véritable mine d'information pour ceux qui veulent savoir comment faire pour se présenter et connaître davantage les rouages du rôle d'élu et du milieu. Il est crucial que les personnes qui décident de faire le saut en politique municipale soient d'abord bien informées sur les responsabilités et les défis liés à cette fonction essentielle à notre démocratie municipale. Le contenu présenté permettra assurément de nourrir la réflexion des candidats dans cette importante décision. J'invite donc tous les citoyens intéressés à participer en grand nombre aux rencontres et à poser leur candidature! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Rappelons que la ministre des Affaires municipales a lancé, le 4 novembre dernier, la campagne publicitaire Tu aimes ton coin, va plus loin! . Elle vise à encourager les citoyens et citoyennes de partout au Québec à se présenter comme maire, mairesse, conseillère ou conseiller dans leur municipalité.

. Elle vise à encourager les citoyens et citoyennes de partout au Québec à se présenter comme maire, mairesse, conseillère ou conseiller dans leur municipalité. Le MAMH met également à la disposition des candidats et candidates le Guide à l'intention des candidates et des candidats pour l'élection générale de 2025, un aide-mémoire résumant comment on peut poser sa candidature ainsi qu'une infolettre destinée aux candidats et candidates potentiels.

En 2021, les directions régionales ont tenu 90 séances d'information régionales virtuelles pour les futurs candidats et candidates qui ont permis de joindre près de 1 500 personnes.

Lors des prochaines élections, environ 8 000 postes seront à pourvoir dans près de 1 100 municipalités.

