Éducation alimentaire - Québec investit plus de 1 M$ additionnel pour le déploiement du programme L'agroalimentaire s'invite à l'école auprès de 5 500 élèves

QUÉBEC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, annoncent l'octroi d'un montant maximal de 1 080 000 $ à l'organisme AgrÉcoles afin de lui permettre de poursuivre le déploiement du programme éducatif L'agroalimentaire s'invite à l'école dans 9 écoles primaires supplémentaires pour l'année scolaire 2023-2024.

Avec cet appui financier additionnel, ce sont plus de 5 500 élèves, venant de 27 écoles primaires réparties dans 6 régions du Québec, qui bénéficieront des différentes activités d'AgrÉcoles. L'organisme continuera d'aider les équipes-écoles à implanter, de manière durable et innovante, un projet agroalimentaire complet. Les élèves, de la maternelle à la sixième année du primaire, auront la chance d'intégrer dans leur quotidien des notions telles que le jardinage, le compostage, la saine alimentation, l'environnement et l'achat local, en plus d'aller à la rencontre de producteurs locaux.

Par la conscientisation, l'apprentissage fait par les élèves et la découverte de nouvelles activités dans leur classe, les retombées du programme sont déjà notables :

71 % des élèves disent vouloir continuer de jardiner à la maison;

94 % des élèves mentionnent vouloir cuisiner à la maison;

75 % des élèves disent vouloir s'approvisionner en aliments locaux.

Citations

« Je suis très heureux d'annoncer ce soutien additionnel qui contribuera à éveiller la curiosité d'un nombre encore plus grand d'élèves du primaire pour l'agriculture et ses métiers ainsi que pour le contenu de leur assiette et la provenance des aliments. En appuyant la mission éducative d'AgrÉcoles dans nos établissements scolaires, le gouvernement du Québec réalise un engagement et favorise l'intérêt de nos enfants pour l'alimentation locale et l'environnement. C'est un geste de plus sur le chemin d'une plus grande autonomie alimentaire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En intégrant différentes activités éducatives liées à l'alimentation locale dans le parcours scolaire de nos élèves, nous les conscientisons davantage à la valeur des aliments et à faire des choix locaux. L'aide financière accordée aujourd'hui permettra à AgrÉcoles d'accompagner 9 écoles supplémentaires. Cela permettra aussi de faire connaître davantage cette initiative dans plusieurs régions du Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Le projet L'agroalimentaire s'invite à l'école ne cesse de grandir et de fleurir depuis son idéation en 2016. Sa force réside dans les humains qui y participent et dans ce souci continuel de s'adapter aux réalités du milieu scolaire. L'intégration des apprentissages agroalimentaires dans les écoles est une nécessité, voire un devoir de société, et les parties prenantes sont à même de constater l'effet positif chez les enfants. Nous sommes également conscients de la charge de travail que cela peut représenter pour le corps enseignant. C'est dans cet esprit que l'équipe d'AgrÉcoles est présente pour répondre à ces besoins et fournir tout l'accompagnement et les outils nécessaires pour assurer une intégration bien enracinée des projets agroalimentaires dans la province. Merci à notre gouvernement de nous témoigner cette grande confiance et de nous permettre de faire rayonner cette mission essentielle qui nous anime quotidiennement. »

Julia Grenier, directrice générale d'AgrÉcoles

Faits saillants

Depuis 2019, AgrÉcoles a reçu un montant de 2 798 500 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentaire et du ministère de l'Éducation.

AgrÉcoles poursuivra son accompagnement auprès des 18 écoles de la première et de la deuxième cohorte qui bénéficient déjà du programme.

Les 9 nouvelles écoles primaires sont : Externat Mont-Jésus-Marie (Montréal); École du Moulin (Repentigny) ; École des Saules-Rieurs (Montréal); École des Cerisiers (Maskinongé); École Assomption ( Baie-des-Sables ); École Chabanel ( Drummondville ); École du Rocher-D' Auteuil ( Rimouski ); École Stadacona (Québec); École de la Source ( Shawinigan ).

AgrÉcoles a mis sur pied plus de 80 activités pédagogiques prêtes à l'emploi pour tous les niveaux du préscolaire et du primaire.

Les apprentissages potentiels du programme sont : Améliorer la qualité nutritive et la diversité de l'alimentation des élèves; Faire découvrir l'histoire agroalimentaire du Québec ainsi que les métiers qui s'y rattachent; Offrir des occasions d'apprentissage de l'origine, des processus de production et de transformation des aliments et du parcours de la terre à la table; Conscientiser les élèves par une éducation citoyenne du territoire et des changements durables; Composter; Développer une communauté informée sur le jardinage et active dans sa collectivité; Développer des aptitudes entrepreneuriales dans le domaine agroalimentaire.



