EDC et le Fonds de solidarité FTQ unissent leurs forces pour soutenir les entreprises pendant la pandémie

« Les entreprises devront affronter de nombreux défis étant donné que les effets économiques de la pandémie continuent de se faire sentir. Pour le Fonds de solidarité FTQ, cette nouvelle initiative avec EDC facilitera la tâche aux entrepreneurs qui recherchent les capitaux nécessaires pour traverser cette période difficile. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler plus étroitement avec nos collègues d'EDC, ainsi qu'avec d'autres investisseurs institutionnels, pour bâtir une économie plus innovante, un facteur clé pour assurer la prospérité de nos entreprises et de nos travailleurs », a déclaré Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds.

« EDC est ravie d'unir ses efforts avec des investisseurs institutionnels partenaires comme le Fonds de solidarité FTQ pour soutenir des entreprises canadiennes au moyen de notre Programme d'investissement de contrepartie, a indiqué Carl Burlock, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales à EDC. Les solides synergies qui existent entre nos mandats d'offre de capitaux aux entreprises en croissance ont renforcé notre partenariat pendant la pandémie, et nous sommes enthousiasmés à l'idée de poursuivre notre travail de collaboration, qui procure des avantages accrus aux entreprises canadiennes. »

Dans le cadre de cette initiative, EDC et le Fonds ont effectué un investissement conjoint dans Omnirobotic, une entreprise en démarrage en intelligence artificielle et robotique de Laval, qui a clôturé une ronde de financement de 6,5 millions de dollars en septembre. Les deux organisations analysent actuellement d'autres dossiers.

Grâce à des milliers d'entreprises partenaires partout au Québec et dans tous les secteurs économiques, le Fonds de solidarité FTQ a développé une fine connaissance des enjeux avec lesquels les entreprises doivent présentement composer. D'ailleurs, le Fonds a investi 1,4 milliard de dollars au cours de son exercice 2019-2020, une augmentation de 40 % par rapport à la prévision, due notamment à de la pandémie. Plus de 1 300 entreprises du réseau du Fonds ont également accepté l'offre de report de six mois pour les paiements liés aux prêts, une initiative annoncée en mars.

En réponse à la crise de la COVID-19, EDC, avec le concours de partenaires institutionnels d'investissement, vient en aide aux exportateurs canadiens par l'entremise d'un nouveau volet du Programme de crédit aux entreprises (PCE) : le Programme d'investissement de contrepartie. Créé en avril 2020, ce programme fournit aux entreprises canadiennes le capital dont elles ont besoin de toute urgence. Ainsi, la Société égalise, à hauteur d'au plus 5 millions de dollars canadiens, les investissements réalisés sous différentes formes (capitaux propres, capital de démarrage, titres liés aux actions, etc.) par un fonds institutionnel de capital-risque, un fonds de capital-investissement ou un autre partenaire du secteur privé. L'initiative vise à aider les entreprises canadiennes à exécuter leurs plans de croissance et de mise en marché et à traverser cette période de difficultés économiques.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui canalise l'épargne des Québécois en investissements. Au 31 mai 2020, le Fonds avait un actif net de 13,8 milliards de dollars et, grâce à son portefeuille d'investissements, soutenait 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

