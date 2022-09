La situation économique en pleine mutation est ce qui incite trois entrepreneurs sur quatre à démarrer une petite entreprise ou à exercer une activité secondaire

TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Portée par les jeunes des générations Y et Z, une économie de microentrepreneurs prend forme dans l'ensemble du pays, alors que les Canadiens tentent de s'adapter à l'évolution des marchés dominés par la hausse de l'inflation et la numérisation.

Selon un récent sondage RBC sur la petite entreprise, 74 % des propriétaires de petite entreprise et futurs entrepreneurs canadiens songent à lancer une petite entreprise ou à dégager un revenu d'appoint en raison de l'augmentation du coût de la vie. Ce chiffre passe à 84 % chez les répondants de la génération Z. La grande majorité (77 %) des entrepreneurs actuels et en devenir disent vouloir créer une source de revenus supplémentaire principalement pour subvenir à leurs besoins - et les milléniaux (86 %) sont encore plus nombreux.

« Le sondage de cette année montre que le désir de se lancer en affaires au Canada demeure fort, surtout chez les jeunes, et qu'il est motivé par la conjoncture économique difficile - ce qui n'est pas surprenant, explique Don Ludlow, vice-président, Partenariats stratégiques, SFE et Petite entreprise, RBC. De nombreux Canadiens songent à lancer une microentreprise, c'est-à-dire exercer des activités économiques secondaires ou à petite échelle, afin de répondre aux besoins émergents des consommateurs dans un marché qui évolue rapidement et de prendre le contrôle de leur avenir financier en ces temps d'incertitude économique. »

Principaux facteurs qui expliquent l'émergence de l'économie de la microentreprise

Plusieurs facteurs stimulent le phénomène grandissant de la microentreprise, notamment l'accessibilité des nouvelles technologies et des solutions numériques, qui aplanissent les obstacles au démarrage d'une petite entreprise. Les entrepreneurs en herbe et les propriétaires de sociétés établies sondés ont indiqué que :

les technologies émergentes leur permettent de s'engager dans de nouveaux marchés et d'explorer de nouvelles façons de faire des affaires (47 %) ;

a possibilité de réaliser leurs activités ou de toucher un revenu d'appoint en ligne, à distance, réduit les coûts indirects associés au démarrage et à l'exploitation d'une entreprise (47 %) ;

les solutions numériques allègent le fardeau administratif (42 %).

D'autre part, l'évolution des préférences des consommateurs offre des conditions favorables à la création de petites et micro entreprises. Les Canadiens briguent de plus en plus les produits et services authentiques, locaux et personnalisés, et ils croient que les petites entreprises sont les mieux placées pour leur offrir cette expérience.

Des personnes interrogées, 86 % estiment que les petites entreprises sont en mesure de fournir des produits et des services adaptés aux besoins locaux, et 73 % pensent que les petites entreprises sont capables d'innover beaucoup plus rapidement que les grandes. En outre, 71 % se disent plus enclines à soutenir des entreprises actives dans leur collectivité.

La propension grandissante des Canadiens à acheter localement est une des principales motivations des répondants à se lancer en affaires : 39 % ont déclaré que ce changement de cap était à l'origine de leur désir de démarrer une entreprise.

Nous aidons les entrepreneurs à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise

Dans le but d'aider les entrepreneurs canadiens à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise, RBC a conçu une gamme de solutions d'affaires uniques qui permettent d'économiser temps et argent et de réagir aux changements de la conjoncture. Voici quelques exemples de solutions offertes par RBC et ses partenaires :

Ownr - Plateforme numérique qui simplifie et automatise le processus de création d'une entreprise et les formalités juridiques courantes. Ownr a annoncé qu'elle avait réduit ses frais d'enregistrement d'entreprise individuelle, qui sont passés à seulement 49 $ (frais de dépôt auprès du gouvernement compris). Il s'agit de l'une des façons les plus abordables d'enregistrer votre entreprise. De plus, les nouveaux entrepreneurs peuvent recevoir une remise atteignant jusqu'à 100 $ lorsqu'ils enregistrent leur entreprise auprès de Ownr et ouvrent un compte d'entreprise RBC.

- Plateforme numérique qui simplifie et automatise le processus de création d'une entreprise et les formalités juridiques courantes. Ownr a annoncé qu'elle avait réduit ses frais d'enregistrement d'entreprise individuelle, qui sont passés à seulement 49 $ (frais de dépôt auprès du gouvernement compris). Il s'agit de l'une des façons les plus abordables d'enregistrer votre entreprise. De plus, les nouveaux entrepreneurs peuvent recevoir une remise atteignant jusqu'à 100 $ lorsqu'ils enregistrent leur entreprise auprès de Ownr et ouvrent un compte d'entreprise RBC. Moneris Online - Solutions intégrées de commerce électronique, de paiement et d'expédition en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre sur pied rapidement leur boutique en ligne et à la gérer efficacement.

Solutions intégrées de commerce électronique, de paiement et d'expédition en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre sur pied rapidement leur boutique en ligne et à la gérer efficacement. Kobalt.io - Fournisseur de services de cybersécurité de premier plan qui permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'expertise et de solutions en cybersécurité pour protéger leur entreprise et leurs clients en cette ère numérique. Les clients de RBC bénéficient d'une tarification préférentielle lorsqu'ils s'inscrivent aux services de cybersécurité de Kobalt.io.

- Fournisseur de services de cybersécurité de premier plan qui permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'expertise et de solutions en cybersécurité pour protéger leur entreprise et leurs clients en cette ère numérique. Les clients de RBC bénéficient d'une tarification préférentielle lorsqu'ils s'inscrivent aux services de cybersécurité de Kobalt.io. Sherweb - Chef de file des solutions infonuagiques et plus récent partenaire à se joindre au programme Virage numériqueMC de RBC. Sherweb offre aux entreprises clientes de RBC des solutions et des conseils exclusifs pour appuyer leur adoption d'innovations et de technologies infonuagiques visant à améliorer la productivité, la sécurité et la transformation numérique.

Les entrepreneurs peuvent accéder à ces solutions et à des conseils d'affaires en ligne dans la plateforme Démarrage d'entreprise de RBC : www.rbc.com/demarreruneentreprise.

À propos du sondage

Le sondage RBC sur la petite entreprise a été mené par Ipsos Canada du 12 au 15 août 2022. En tout, 1 501 adultes canadiens (18 ans ou plus) représentant six régions (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan/Manitoba, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique) ont répondu au sondage en ligne. Les résultats relatifs à l'échantillon représentatif ont été pondérés afin d'assurer que la composition de cet échantillon reflète celle de l'ensemble de la population canadienne. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Les résultats sont considérés comme précis à ±3 points de pourcentage, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population représentés. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

