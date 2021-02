Un autre record a été établi chez les personnes qui ont dépensé plus que prévu (25 % de tous les acheteurs) : celles-ci ont en moyenne dépassé leur budget de 588 $, une augmentation de 28 % par rapport à l'excès moyen de 459 $ observé pendant la période des Fêtes précédente. Ce sont les Ontariens qui ont dépassé leur budget dans la plus grande proportion (29 %). Ils sont suivis par les résidents du Canada atlantique (27 %), du Québec (25 %), de la Saskatchewan et du Manitoba (22 %), de l'Alberta (20 %) et de la Colombie-Britannique (18 %). Par tranche d'âge, les Canadiens de 18 à 34 ans représentaient le plus grand pourcentage de personnes ayant dépassé leur budget (38 %), tandis que par sexe, les hommes ont été plus excessifs que les femmes (dépassement du budget de 27 % et de 23 %, respectivement).

Les deux tiers (67 %) des personnes qui ont dépensé plus que prévu n'ont pas encore payé leurs factures des Fêtes. Un quart d'entre elles ont l'intention de prendre des mesures immédiates pour rembourser ces dépenses, comme réduire leurs dépenses consacrées au divertissement (24 %), l'une des dépenses des Fêtes les plus importantes, et diminuer leurs frais de subsistance (23 %), tandis que 16 % prévoient reporter un solde sur leur carte de crédit pendant au moins deux mois.

Dans l'ensemble, les Canadiens sondés ont indiqué qu'ils apporteraient certains changements à leurs habitudes pour se préparer à la prochaine période des Fêtes, notamment épargner de façon régulière (20 %) et dépenser moins ou résister à toute tentation de dépenser plus qu'ils ont mis de côté (16 %).

Or, malgré toute leur bonne volonté comment s'y prendront-ils pour faire des économies tout au long de l'année ? À la question sur le montant supplémentaire qu'ils pourraient épargner en 2021, 50 % d'entre eux ont répondu qu'ils n'en avaient aucune idée alors que 22 % ont déclaré qu'ils n'épargnaient pas du tout en ce moment et qu'ils ne pensaient pas avoir de surplus à mettre de côté au cours des 12 prochains mois.

« Nous savons que les Canadiens ont les meilleures intentions en matière d'épargne, mais qu'il peut être difficile d'établir un budget et de s'y tenir. De plus, nous constatons que bien que certains, dépensant moins, soient en mesure d'économiser plus que ce qu'ils ne le croyaient possible, d'autres ont du mal à joindre les deux bouts en raison de la pandémie, a déclaré Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. TrouvÉpargne NOMI et Budgets NOMI aide les clients à épargner quelle que soit leur situation et simplifie le processus budgétaire. Nous sommes là pour aider nos clients en toutes circonstances. »

TrouvÉpargne NOMI a permis aux clients d'économiser plus d'un milliard de dollars

TrouvÉpargne NOMI, qui vise à aider les Canadiens à épargner sans effort, a récemment franchi un jalon important : depuis son lancement en 2017, cette fonction a trouvé plus d'un milliard de dollars pour les clients. Au cours de la dernière année, TrouvÉpargne NOMI a aidé les clients à économiser en moyenne 358 $ par mois. TrouvÉpargne NOMI utilise une technologie de prévision pour repérer des fonds qui lui semblent excédentaires pour les mettre automatiquement de côté. Budgets NOMI utilise l'intelligence artificielle pour minimiser le travail de réflexion et éliminer les calculs manuels du processus de création d'un budget. Cette fonction analyse proactivement les dépenses d'un client, lui recommande un budget approprié et lui envoie périodiquement des avis ponctuels pour qu'il puisse facilement maintenir le cap.

« À la question sur ce qu'ils feraient de l'argent "trouvé", les Canadiens ont répondu qu'ils avaient plusieurs idées, notamment rembourser leurs dettes (35 %), étoffer leur épargne générale (32 %) et épargner à des fins précises (25 %). Très peu ont répondu qu'ils ne savaient pas ce qu'ils feraient avec des fonds supplémentaires (8 %), a ajouté Mme Felx. Imaginez ce qu'ils pourraient faire avec un surplus de 358 $ d'argent "trouvé" par mois ! »

Sondage RBC sur les achats des Fêtes et les perspectives d'épargne - Comparaisons entre les régions et les sexes

TOUS LES

RÉPONDANTS CAN BC AB SK/ MB ON QC AC H F Dépenses totales

moyennes des

Fêtes 735$ 656 $ 660 $ 737 $ 797 $ 661 $ 906$ 731 $ 738 $ J'ai trop dépensé

durant les Fêtes 25 % 18 % 20 % 22 % 29 % 25 % 27 % 27 % 23 % Dépassement

moyen 588 $ 348 $ 352 $ 371 $ 410 $ 1 074 $ 649 $ 616 $ 557 $ PERSONNES

AYANT DÉPASSÉ

LEUR BUDGET -

MESURES À

PRENDRE CAN BC AB SK/ MB ON QC AC H F Prévoient réduire

leurs frais

de subsistance 23 % 24 % 18 % 22 % 23 % 23 % 22 % 21 % 25 % Prévoient réduire

leurs dépenses

consacrées au

lunch, au café et au

divertissement 24 % 25 % 12 % 22 % 24 % 31 % 22 % 23 % 25 % Reporteront un

solde sur leur carte

de crédit pendant

au moins deux

mois 16 % 17 % 16 % 32 % 16 % 13 % 16 % 16 % 17 % Aucune idée de la

façon de

rembourser ces

sommes

additionnelles 7 % 4 % 2 % 7 % 9 % 6 % 8 % 6 % 8 % Ont déjà remboursé

ces sommes

additionnelles 33 % 44 % 39 % 26 % 32 % 28 % 35 % 32 % 34 % TOUS LES

RÉPONDANTS -

ÉCONOMIES

MENSUELLES CAN BC AB SK/ MB ON QC AC H F Aucune idée du

montant que je

pourrais

économiser par

mois 50 % 47 % 43 % 42 % 51 % 53 % 51 % 47 % 52 % N'économisent

rien chaque mois

pour le moment 22 % 25 % 25 % 33 % 22 % 17 % 16 % 23 % 21 % TOUS LES

RÉPONDANTS :

UTILISATION DES

FONDS

"TROUVÉS" CAN BC AB SK/ MB ON QC AC H F Remboursement

des dettes 35 % 28 % 38 % 48 % 35 % 31 % 40 % 34 % 35 % Épargne en

général 32 % 36 % 36 % 37 % 32 % 25 % 37 % 32 % 32 % Épargne à des fins

particulières 25 % 27 % 22% 22 % 26 % 25 % 21 % 22 % 28 % Investissement 19 % 18 % 24 % 19 % 19 % 21 % 11 % 23 % 15 % Aucune idée de la

façon dont ils

utiliseraient les

fonds "trouvés" 8 % 7 % 8 % 6 % 8 % 12 % 3 % 7 % 9 % TOUS LES

RÉPONDANTS :

MONTANT MOYEN

DÉPENSÉ PAR

CATÉGORIE CAN BC AB SK/ MB ON QC AC H F Jouets 77 $ 64 $ 79 $ 70 $ 86 $ 71 $ 82 $ 74 $ 81 $ Électronique

(p. ex., appareils

mobiles, consoles

de jeu) 104 $ 98 $ 90 $ 97 $ 109 $ 105 $ 118 $ 145 $ 66 $ Divertissement

(livres, jeux vidéo,

iTunes) 62 $ 49 $ 69 $ 56 $ 40 $ 106 $ 52 $ 73 $ 51 $ Expériences (pour

des membres de la

famille et des

amis) 91 $ 110 $ 91 $ 100 $ 78 $ 84 $ 131 $ 108 $ 74 $ Cartes-cadeaux 121 $ 106 $ 88 $ 104 $ 127 $ 129 $ 150 $ 135 $ 107 $ Cadeaux pour

animaux 31 $ 23 $ 33 $ 26 $ 25 $ 46 $ 34 $ 35 $ 28 $ Dons à des

organismes de

bienfaisance 63 $ 55 $ 137 $ 38 $ 59 $ 49 $ 58 $ 89 $ 38 $

À propos du Sondage RBC sur les achats des Fêtes et les perspectives d'épargne

Au total, 2 000 sondages ont été effectués en ligne par Ipsos auprès de Canadiens âgés de 18 ans ou plus du 4 au 6 janvier 2021 par l'intermédiaire du site Ipsos Je-Dis dans le cadre de cette étude, qui est menée pour RBC depuis 2011. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à +/- 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges. Là où il convenait de le faire, les données de suivi des années précédentes ont été prises en compte.

TrouvÉpargne NOMI et Budgets NOMI

Depuis son lancement en 2017, TrouvÉpargne NOMI a permis aux clients de trouver plus d'un milliard de dollars. Au cours de la dernière année, les économies réalisées par les utilisateurs de TrouvÉpargne NOMI ont atteint en moyenne 358 $ par mois, ce qui correspond à près de 4 300 $ à la fin de l'année. TrouvÉpargne NOMI utilise une technologie de prévision pour anticiper vos dépenses mensuelles globales et repérer des fonds qui lui semblent excédentaires pour les mettre automatiquement de côté. Vous avez toujours accès à votre argent grâce aux virements sans frais vers votre compte-chèques source. Vous pouvez consulter votre solde, désactiver et réactiver l'option en tout temps et la fonction de virements bidirectionnels remet automatiquement les fonds dans le compte source lorsque vous en avez besoin. Budgets NOMI, mis en place en 2020, a aidé plus de 950 000 clients à établir environ 1,7 million de budgets. Budgets NOMI fait disparaître le travail de réflexion et élimine les calculs manuels du processus de création d'un budget. Il examine de près vos dépenses et vous recommande un budget mensuel personnalisé en fonction de vos habitudes. L'outil de suivi de l'appli Mobile RBC vous envoie des avis ponctuels vous permettant de maintenir le cap. En simplifiant l'épargne ainsi que l'établissement et le suivi d'un budget, nous facilitons pour les Canadiens la gestion de leurs dépenses et la prise de décisions financières éclairées. Vous trouverez de plus amples renseignements aux pages TrouvÉpargne NOMI et Budgets NOMI .

