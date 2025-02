ST. JOHN'S, NL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a à cœur d'aider les industries canadiennes à optimiser leur rendement énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en obtenant un avantage concurrentiel.

L'honorable Jonathan Wilkinson, de concert avec l'honorable Joanne Thompson et l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 2,7 millions de dollars à Hydro Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du Programme des installations industrielles et manufacturières vertes. Ces fonds serviront à bonifier un programme de l'initiative takeCHARGE (intitulé Isolated Communities Energy Efficiency Program ou ICEEP) pour les installations manufacturières - plus particulièrement les usines de transformation du poisson - situées dans des collectivités éloignées de la province. L'ICEEP permettra d'alléger la facture d'électricité des clients participants et de réduire la pollution provenant de la production d'électricité à partir de diésel.

La contribution de Ressources naturelles Canada permettra également de moderniser des installations, de vérifier la consommation d'énergie et d'assurer une gestion stratégique de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique d'installations industrielles et manufacturières admissibles.

Nous avons besoin de tels investissements pour réduire la pollution, pour optimiser l'efficacité et la fiabilité énergétiques ainsi que pour renforcer la compétitivité dans les secteurs canadiens de l'industrie et de la fabrication.

« L'efficacité énergétique se traduit par des économies de coûts pour la population canadienne. Il est essentiel d'aider les installations industrielles canadiennes à atteindre leurs objectifs d'efficacité pour renforcer notre compétitivité dans l'économie mondiale. Le gouvernement fédéral est ravi d'aider Hydro Terre-Neuve-et-Labrador à bonifier un programme qui permettra aux entreprises situées en région rurale à Terre-Neuve-et-Labrador d'économiser encore plus d'argent et d'améliorer leur efficacité énergétique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous prenons des mesures pour rendre le coût de la vie plus abordable pour la population canadienne, et ce programme est un ajout fort opportun qui aidera les habitants de Terre-Neuve et du Labrador à économiser de l'argent. L'Isolated Communities Energy Efficiency Program contribuera à faire baisser les factures d'électricité des consommateurs et à réduire notre empreinte carbone. Ce projet est bénéfique sur tous les plans pour les collectivités de notre province. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Aînés et députée de St. John's-Est

« Les collectivités rurales sont l'épine dorsale du Canada. Des factures d'énergie abordables permettront aux usines de transformation du poisson et autres entreprises établies dans nos petites collectivités de demeurer ouvertes, à l'appui des formidables habitants de ces régions. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et députée de Long Range Mountains

RNCan contribue au projet à hauteur de 2,7 millions de dollars; l'ICEEP - programme qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative takeCHARGE d'Hydro - et les entreprises participantes contribueront pour leur part à hauteur de 400 000 $.

Les secteurs canadiens de l'industrie représentaient environ 3 650 PJ - ou plus de 40 % - de la consommation totale d'énergie au Canada en 2021.

en 2021. Extension du programme de gestion de l'énergie dans l'industrie de RNCan, le Programme des installations industrielles et manufacturières vertes offre du soutien pour la mise en place de systèmes de gestion de l'énergie, la modernisation de biens d'équipements et la mise en œuvre d'activités de renforcement des capacités.

