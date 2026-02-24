École de nouvelle génération - Québec inaugure la nouvelle école primaire à Carignan

CARIGNAN, QC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, la ministre de l'Éducation, Mme Sonia LeBel, et le ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de la nouvelle école primaire du Boisé, à Carignan.

Cette école de nouvelle génération compte 32 classes et peut accueillir jusqu'à 768 élèves. Elle représente un investissement total de plus de 58 millions de dollars, dont près de 53 millions de dollars ont été investis par le ministère de l'Éducation. Adaptée aux réalités d'aujourd'hui et pensée pour la réussite des élèves, l'école du Boisé offre plus d'espaces communs, d'aires ouvertes et de lumière, et met en valeur les matériaux produits chez nous, comme le bois et l'aluminium. Chaque espace a été réfléchi pour soutenir l'apprentissage, le bien-être des élèves et les conditions de travail du personnel.

Rappelons que depuis 2018, le gouvernement du Québec a investi massivement pour entretenir et moderniser ses écoles, faisant passer le financement pour les infrastructures scolaires de 9 à 23,5 milliards de dollars par année.

Citations :

« L'éducation, c'est le meilleur investissement pour l'avenir de notre nation. Depuis 7 ans, je suis très fier que mon gouvernement ait construit plus d'une centaine de nouvelles écoles comme celle du Boisé. Une de mes grandes fiertés, c'est également d'avoir augmenté le salaire des enseignants. Ce sont les personnes les plus importantes dans notre société, après les parents. On a aussi ajouté plusieurs services, notamment des aides à la classe, dans nos écoles. Aujourd'hui, alors que je m'apprête à quitter la vie politique, si j'ai un conseil à donner à ceux qui vont suivre, c'est de continuer de faire de l'éducation la priorité au Québec! »

François Legault, premier ministre du Québec

« On travaille à offrir aux élèves et au personnel scolaire des milieux dans lesquels ils se sentent bien et ont envie de se rendre chaque matin. Le gouvernement du Québec a investi massivement au cours des dernières années afin de créer des environnements d'apprentissage accueillants et stimulants. Nous sommes conscients que les défis sont grands, mais nous poursuivons nos efforts pour que chaque jeune ait accès à une école qui lui donne la possibilité de développer son plein potentiel. »

Sonia LeBel, ministre de l'Éducation

« L'arrivée de cette nouvelle école est une excellente nouvelle pour les familles de Carignan. Elle offrira aux élèves un milieu moderne et accueillant, où ils pourront apprendre, s'épanouir et se projeter vers l'avenir. Je suis convaincu que les élèves comme le personnel sont fiers de leur école. »

Jean-François Roberge, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Chambly

« Cette nouvelle école primaire à Carignan représente bien plus qu'un simple bâtiment : c'est un lieu de vie où nos élèves peuvent s'épanouir, apprendre et rêver. Les espaces lumineux, modernes et pensés pour leur bien-être contribueront non seulement à leur réussite scolaire, mais aussi à nourrir leur curiosité et leur sentiment d'appartenance. Je suis profondément reconnaissante envers toutes les personnes qui ont uni leurs efforts pour donner vie à ce projet d'envergure. »

Nathalie McDuff, directrice générale intérimaire du Centre de services scolaire des Patriotes

