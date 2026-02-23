AVIS AUX MÉDIAS - Agenda public du premier ministre du Québec - 24 février 2026

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 24 février 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Inauguration d'un établissement scolaire (prise d'images uniquement)

Heure : 13 h 10

Lieu : Chambly

Visite de l'établissement scolaire (prise d'images uniquement)

Heure : 13 h 50

Lieu : Chambly

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par la ministre de l'Éducation, Leader parlementaire adjointe du gouvernement et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, ainsi que par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, ministre responsable de la région de la Montérégie, et député de Chambly, M. Jean-François Roberge.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Catherine Hamel à l'adresse [email protected].

SOURCE Ministère du Conseil exécutif

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]